牙醫師公會會員大會暨聯合學術演講年會　縣市首長到場感謝

▲市長與理事長賴重志(左四)及陳建志(右二) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市牙醫師公會日前在嘉義基督教醫院路加堂舉行會員大會和學術演講，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、嘉義市牙醫公會理事長賴重志等眾貴賓特別前往與會感謝牙醫師的辛勞，守護民眾口腔健康。市長也特別恭喜明年將出任牙醫師公會全國聯合會理事長的陳建志，感謝他將承擔重擔不辭辛勞的付出。

黃敏惠表示，感謝牙醫師公會用自己休息的時間參加會員大會及學術演講，不斷地精進下，讓嘉義市醫療品質不斷提升，也感謝他們對市民的照顧，如對小朋友的潔牙教導、比賽，都是透過他們和護理人員細心的指導，孩子得以養成正確口腔衛生的觀念，因此嘉義市107學年度國中小學生齲齒率低於全國平均值；對於老人的假牙的照護，也謝謝他們大力的協助。

黃敏惠說，嘉義市夜間門診有24位熱心的開業牙醫師，從今年6月1日起，不分平日或假日(包含連續假期)，他們犧牲個人休息時間及生活品質，輪流從晚上9時至隔日早上9時排班提供服務，只要有病人，即使半夜3點也願意出門診治讓雲嘉義區夜間牙痛無法入睡的民眾，不用等到天明，就能掛急診迅速就醫，截至7月底已服務總計125位民眾，讓他們享有優質的醫療品質。

▲嘉義縣市牙醫師公會會員大會暨聯合學術演講年會 黃敏惠市長感謝牙醫師守護民眾口腔健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，嘉市牙醫服務方面，醫療資源非常豐富，牙醫師234人、牙科診所119間、牙醫師數/每萬人口排名全國第二(全國6.24 /每萬人口；本市8.41 /每萬人口)，專業及良善的服務一起守護雲嘉嘉區民眾口腔的健康。另2019年老人假牙補助協助審查案件有210件，而且持續推動社區關懷據點老人健齒宣導，成效卓著。