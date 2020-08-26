議員黃敬平質疑「用桃機建設鋪路選總統」　鄭文燦嗆：大部分的議員都不是如此

圖文／鏡週刊

針對桃機第3跑道興建一事，交通部與桃機公司希望能展延至2030年，不過行政院政務委員吳澤成卻否決，要求維持2025年完工。此舉被國民黨市議員黃敬平質疑，政院在幫桃園市長鄭文燦鋪總統路，鄭今（26）日回應表示，「議員的口水與編造的故事，其實完全不值得回應，他沒有用心了解航空城的進度。」

因評估桃機第3跑道用地取得問題，交通部與桃機公司希望該工程能展延5年至2030年，但行政院政委吳澤成不同意，依然要求以2025年完工為目標。市議員黃敬平昨（25）日對此提出質疑，認為行政院蘇貞昌對鄭文燦很好，有意幫鄭文燦在2024年參選總統鋪路，「已嗅到濃濃政治味」。

鄭文燦今受訪反擊，認為「議員的口水與編造的故事，其實完全不值得回應，他沒有用心了解航空城的進度。」

雖然如此，鄭文燦仍耐心說明，指出航空城拆遷原則必須秉持「先建後遷」的原則，保障居民的居住權益，目前市政府也已完成安置街廓、安置住宅的規畫，其中安置住宅已發包1,200戶、有3個基地，同時在區段徵收工程也完成PCM（專業營建管理）的發包，準備工作預計在4年內，將於2024年10月才要進行全區動工。

按照簡述時間表，航空城的蛋白區部分已完成規畫，至於蛋黃區的部分，則要尊重交通部、行政院的規畫，而這個時間表也必須符合先建後遷的原則，「相信行政院會敦促交通部以及民航局，必須要把這個安置工作做好。」

鄭文燦最後再度回嗆黃敬平，強調機場建設不分藍綠，是為了國家的永續發展，「不做功課、只會口水，不是好的問政態度，我覺得大部分的議員都不是如此。」



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