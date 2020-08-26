花蓮籌辦全民運為爭取全中運儲能　體育署訪視各場館：支持

▲▼體育署赴花蓮座談意見交流，對花蓮爭取111年全國中等學校運動會之決心表示支持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為申辦111年全國中等學校運動會，25日下午縣府邀集各局處首長與體育署副署長王水文等訪視委員進行座談與意見交流，針對上午花蓮縣境內田徑、網球等賽事場地實地訪視，縣長徐榛蔚亦親臨座談會現場與訪視委員交流意見，盼未來優化場地並提升賽事軟硬體設備，希望能成功獲得申辦111年全國中等學校運動會資格。

體育署副署長王水文對於花蓮縣準備爭取111年全國中等學校運動會之決心表示支持，他提到花蓮縣地靈人傑，更培養許多體壇新星，且接下來即將要迎來全國重點體育賽事「109年全民運動會」，未來這些經驗期盼能為籌備全國賽事儲備能量。

▲花蓮縣徐榛蔚望能爭取111年全國中等學校運動會資格再創體育王國之美譽。

縣長徐榛蔚亦提及為舉辦國際級賽事，縣府團隊籌備多時，並至桃園縣、屏東縣取經，觀摩；為優化花蓮縣境內各式運動場館，全面打造符合國際賽事標準場地與軟硬體設備，並規劃各新興媒體行銷管道，她也實誠感激體育署副署長王文水帶領體育專才之學者與專家，經此座談，收穫良多，也希望能與中央有更多合作機會。

徐榛蔚上任後多方推動縣內體育賽事，支持縣內體育人才發展，從台灣最速男楊俊瀚為我國爭取2017年世大運、2018年印尼亞運最佳田徑成績；另，中華職棒開打後，本縣球星自陳義信、黃忠義及王光輝等優秀選手，目前已有80位花蓮子弟進入職棒圈，造成全台轟動，花蓮體育選手屢次在國際賽事勇奪佳績，且未來全民運動會舉辦過後，現有場館皆整修完畢，望能爭取111年全國中等學校運動會資格再創體育王國之美譽。

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