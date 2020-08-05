網美險變「亡美」...女站小琉球防坡堤拍照大浪打來！安檢人員加強勸離

記者陳崑福／屏東報導

小琉球社群臉書4日po一位女子站在衫福港防波堤上涉險拍照打卡，差點被突來大浪沖走驚險畫面，引來關注；海巡署人員表示，安檢人員於2日起，即針對海邊觀浪民眾，實施柔性勸導，提醒民眾注意安全，但4日仍傳出遊客出現如此危險行為，為保障民眾安全，已立即增派多名兵力投入勸離行列，確保遊客安全。

▲女遊客站在防坡堤上拍照，大浪打來險被捲入海 。（圖／翻拍小琉球聯盟）

▲▼安檢人員勸離。

網友看到該畫面，直呼「好恐怖」；有網友說，「讓小琉球的救護車休息一天很難嗎？」，有人說，「太誇張了」，一面倒批評。

第六岸巡隊人員說，近期南部地區受西南氣流影響，出現間歇性雷雨或局部豪大雨，小琉球地區平均風力更是達到5至6級、陣風9級、浪高3至4公尺情形，不適合海邊戲水活動，該單位於2日起，即針對海邊觀浪民眾，實施柔性勸導，提醒民眾注意安全。

根據中央氣象局氣象資料顯示，受西南氣流影響小琉球地區天候海象普遍不佳；杉福安檢所在接獲昨天這起遊客不顧危險拍照情事後，已針對轄區內遊憩熱點區域增派多名兵力實施勸離，並出動20車80人次執行全島勸離勤務，共計勸離46人。

第五岸巡隊呼籲，由於屏東沿海地區潮汐於週一至週三適逢大潮情況，隨外圍環流所引進較顯著長浪，因此，也再次籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，慎選安全之水域，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，請利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

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