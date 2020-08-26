梅蘭妮亞坦承「疫情造成巨變」…壓軸演說力挺丈夫！從總統身上學到「誠實」

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮玫瑰花園發表演說，儘管先前招致批評，但她仍未做出任何回擊，反而承認疫情讓人民的生活發生巨變，同時將主題扣緊種族問題，強調她以移民的身分追求美國夢，「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫，永遠不要基於一個人的膚色做出判斷。」

梅蘭妮亞（Melania Trump）25日在共和黨全代會擔任壓軸演說，地點就選在白宮玫瑰園內，除了直播以外，現場僅有總統川普、副總統潘思等一小群觀眾。梅蘭妮亞首先坦承了新冠疫情帶來的痛苦，「我想承認一個事實，自3月份以來，我們的生活發生了巨大的變化，我對所有去親人的人表達最深切的哀悼，替那些生病受苦的人祈禱，我知道很多人感到焦慮無助，但我想讓你知道，你並不孤單。」

民調顯示，川普僅在經濟方面的支持度高於拜登，不論是種族、性別方面都完全落後，尤其有受過大學教育的女性支持度非常低落，而梅蘭妮亞的演說，正試圖挽回這些選民。她不僅強調了自己移民的身分，更表示她成功追求美國夢。

梅蘭妮亞表示，她和所有人一樣，都在反思美國的種動盪，最殘酷的現實是，美國人對自己的部分歷史並不感到自豪，「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫，永遠不要基於一個人的膚色做出判斷，不要辜負我們的美國理想。」

梅蘭妮亞說，川普是一個對自己感受毫不掩飾的人，「絕對誠實是我們做為公民應該從總統身上學到的，不管你喜歡與否，你總是知道他在想什麼。」梅蘭妮亞表示，川普就是美國需要的領導人，總是把美國放在心上，未來四年他會更努力。

“My husband’s Administration will not stop fighting until there is an effective treatment and vaccine available to everyone.”—@FLOTUS#RNC2020 pic.twitter.com/hu0Itg6CyM — GOP (@GOP) August 26, 2020

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