梅蘭妮亞坦承「疫情造成巨變」…壓軸演說力挺丈夫！從總統身上學到「誠實」

▲美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮玫瑰花園發表演說,儘管先前招致批評,但她仍未做出任何回擊,反而承認疫情讓人民的生活發生巨變,同時將主題扣緊種族問題,強調她以移民的身分追求美國夢,「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫,永遠不要基於一個人的膚色做出判斷。」

梅蘭妮亞(Melania Trump)25日在共和黨全代會擔任壓軸演說,地點就選在白宮玫瑰園內,除了直播以外,現場僅有總統川普、副總統潘思等一小群觀眾。梅蘭妮亞首先坦承了新冠疫情帶來的痛苦,「我想承認一個事實,自3月份以來,我們的生活發生了巨大的變化,我對所有去親人的人表達最深切的哀悼,替那些生病受苦的人祈禱,我知道很多人感到焦慮無助,但我想讓你知道,你並不孤單。」

民調顯示,川普僅在經濟方面的支持度高於拜登,不論是種族、性別方面都完全落後,尤其有受過大學教育的女性支持度非常低落,而梅蘭妮亞的演說,正試圖挽回這些選民。她不僅強調了自己移民的身分,更表示她成功追求美國夢。

梅蘭妮亞表示,她和所有人一樣,都在反思美國的種動盪,最殘酷的現實是,美國人對自己的部分歷史並不感到自豪,「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫,永遠不要基於一個人的膚色做出判斷,不要辜負我們的美國理想。」

梅蘭妮亞說,川普是一個對自己感受毫不掩飾的人,「絕對誠實是我們做為公民應該從總統身上學到的,不管你喜歡與否,你總是知道他在想什麼。」梅蘭妮亞表示,川普就是美國需要的領導人,總是把美國放在心上,未來四年他會更努力。

“My husband’s Administration will not stop fighting until there is an effective treatment and vaccine available to everyone.”—@FLOTUS#RNC2020 pic.twitter.com/hu0Itg6CyM