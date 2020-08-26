安倍晉三被傳因健康狀況再次下台　擬召開記者會說明

▲日相安倍晉三擬針對自身健康狀況召開回應記者會。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本首相安倍晉三健康問題引起揣測，有日媒報導，安倍可能於本月28日召開記者會說明。

8月4日上市的一家週刊雜誌報導安倍7月6日在首相官邸（行政中心）辦公室吐血。當天，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上否認此說。8月17日安倍赴慶應大學附設醫院接受檢查，待了7.5小時，昨天上午再到慶應大附醫，待了約3.5小時。

因安倍於2006年9月第一次執政時，翌年9月因舊疾潰瘍性大腸炎惡化而下台，於是近日媒體紛紛報導安倍可能又會因健康出狀況而下台。

日本TBS今晚報導，多位政府及執政黨自民黨相關人士透露，安倍可能於本月28日召開記者會，目前還在安排行程。安倍昨天去醫院接受檢查返回首相官邸時說，有關他的健康問題，他會另行做說明。

▲安倍24日現身東京慶應大學醫院。（圖／達志影像／美聯社）

日本共同社報導，安倍打算28日召開記者會說明有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防疫情形，預料也會言及他自己的健康狀況。

上一次安倍在首相官邸召開記者會是6月18日，國會休會的隔天。安倍今（25日）上午就進首相官邸辦公室上班，工作了約8個小時，這是他時隔兩週上午就進首相官邸上班。

安倍連續擔任首相的天數到昨天共2799天，超過他的外叔公、前首相佐藤榮作的2798天，成為日本憲政史上連續在任最長的紀錄。

安倍昨天說：「在政治的世界，並非在乎職務在任幾天，而是在乎達成了什麼，這7年8個月，為了兌現對國民的承諾，做出一番成果，我每一天都全力以赴。」

安倍還說：「每天累積，才能迎接這一天的到來，這都要歸功於至今的國政選舉大家給我強力的支持，一切都是托國民之福。我由衷感謝。」