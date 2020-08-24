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警專畢業生泳池練憋氣　4分鐘後下沉昏迷指數3命危「一定要加油！」

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▲彰化縣長王惠美昨日前往醫院探視張男及其家屬。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣長王惠美昨日前往醫院探視張男及家屬。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣和美鎮一名21歲張姓男子，日前在一家游泳池練習潛水憋氣時，發生溺水意外，消防員獲報到場張男已無呼吸心跳，經送醫搶救雖恢復心跳，但目前仍是昏迷指數3，性命垂危。意外發生後，相關單位查出張男是今年6月才剛從警察專科學校畢業的警界新鮮人，「為了媽媽和所有愛你的家人，一定要加油」彰化縣長王惠美23日前往醫院探視及慰問張及家屬，盼奇蹟出現。

張男22日晚間在一家游泳池練習憋氣，潛入水中憋氣4分鐘後突然往下沉，現場有民眾發現，緊急將他拉上池邊，救生員持續以CPR急救，消防員據報後趕到後，人已經無呼吸心跳，火速將它送醫搶救後，終於恢復心跳，但昏迷指數只剩3，仍不樂觀。

意外發生後相關單位發現，21歲的張男是今年6月才剛從警察專科學校畢業的警界新鮮人，家境並不優渥，為了分擔家計他遂報考警專，目前正在等待分發至基層單位服務。據了解，張男為參加日月潭萬人泳渡活動，利用空檔時間到游泳池訓練體能，未料發生憾事。

「為了媽媽和所有愛你的家人，一定要加油喔！」王惠美接獲消息後，23日由社會處長王蘭心、彰化分局長林崇志及彰化基督教醫院副院長周志中等人陪同前往醫院探視，鼓勵張男及慰問家屬，王惠美請院方務必全力救治，祈願張男能早日康復，以重返最愛的警察崗位。後續縣府社會處社工員將持續追蹤，並提供必要協助。

▲彰化縣長王惠美昨日前往醫院探視張男及其家屬。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美昨日前往醫院為張男家屬打氣。（圖／彰化縣政府提供）

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