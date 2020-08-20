屏科大研究生入山採標本「失聯7天」！家屬控救援不力　消防局：考量氣候

▲屏科大朱姓研究生入山採集標本，失聯至今已經7天。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

文／中央社

（中央社記者侯文婷高雄20日電）屏東科技大學朱姓研究生山區採集標本失聯，今天進入第7天，警消地毯式搜尋未果，家屬向媒體投訴警消救援不力，不讓民間救援團體參與。高市消防局澄清，搜救有氣候等因素考量。

高雄市警局六龜分局在13日晚上8時許接獲朱男的陳姓友人報案，指跟朱男相約上山到桃源區溪南山採集昆蟲標本，兩人相約在藤枝石山林道特生中心見面，陳男到達時找不到朱男，才報案要求協尋。今天搜索進入第7天仍未果，讓家屬向媒體投訴警消救援不力。

對此，高雄市政府消防局今天澄清，說明搜救任務需擬定計畫，得先考量山區熟悉度、地形、氣候等因素，再申請空中勤務總隊、民間救難團體、國軍、林務局、警方、搜救犬支援。案發第一時間即派轄區搜救人員前往，並持續增派救援能量，昨天及今天就分別派出29人、39人搜救。

對於家屬指未尋求民間團體支援，消防局說，目前除了消防局山難搜救人力外，另有「山難救助協會南區搜救委員會高雄支會」、「旗美山搜義消分隊」、「鳳祥義消救助分隊」、「高雄市後備指揮部」、「義消第五大隊救助中隊」等民間單位投入搜救。

消防局表示，山區多處土石崩落，地形險惡且近日下午降下大雨，提高搜救危險度，為保障搜救人員安全，提升救援效能及有效控管運用人力，消防局歡迎依法登錄在案的搜救團體，前來協助搜救。

▼高雄市消防局與軍方、民間團體組成搜救隊搜山，但目前仍一無所獲。（圖／記者洪正達翻攝）