呼籲市民重視水域遊憩安全 台南市消防局辦危險水域宣導教育及救生體驗

▲台南市消防局六大隊於安平區漁光島水域，召集所屬警義消救生人員，對戲水民眾進行水域遊憩安全宣導及水上救生演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值炎炎夏日，各地戲水活動增加，市長黃偉哲強調台南市轄內多處水域，特別是近年人潮漸多之漁光島及觀夕平台水域，因假期帶來戲水及觀光人潮，觀光遊憩之餘，水域活動安全不可忽視。

台南市消防局局長李明峯為呼籲民眾重視水域活動安全，宣示消防人員守護市民之決心，消防局六大隊8月22日於安平區漁光島水域，召集所屬警義消救生人員，對戲水民眾進行水域遊憩安全宣導及水上救生演練，另邀請現場民眾穿著全套救生衣，體驗身處離岸流如何應變及如何求救待援，發揮團隊精神及個人救援技術，強化救生人員臨場反應及救援經驗。

2020年至今，安平區水域經消防機關統計14名民眾溺水，其中9名死亡，5名獲救。消防局呼籲，安平近海水域存在離岸流，且部分沙岸水深深淺不一，一不小心恐生滅頂之悲劇，請戲水民眾務必確認水域安全狀況及有無合格之救生人員；另家長應確認及避免學童有無自行前往水域戲水情形，勿前往危險水域戲水；另近期汛期期間午後天候及浪況不佳，應避免進行水上活動，水域安全你我一起努力，勿徒生悲劇留下傷痛及遺憾。