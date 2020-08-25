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東京創新天才發明展　冷熱機＋泌乳衣　吳鳳科大奪兩金兩銀

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▲日本東京創新天才國際發明展 吳鳳科大獲榮獲二金二銀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡宏榮校長與機械系陳穗祥副教授合作，團隊開發「新一代多功能冷熱機」榮獲金牌獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日本東京創新天才發明展歷史悠久，每年吸引全球眾多人才參加，因應新冠肺炎疫情，2020日本東京創新天才國際發明展參賽方式改由參賽團隊提供作品影片採線上參展評審，有俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼等10國、近200件作品參賽。吳鳳科技大學由蔡宏榮校長領軍，4件參賽作品皆用英文解說介紹，獲得日本評審團高度肯定，榮獲二金二銀全壘打佳績。


吳鳳科大蔡宏榮校長與機械系陳穗祥副教授合作團隊，利用太陽能與儲能技術，開發「新一代多功能冷熱機」榮獲金牌獎，該作品採用低功率熱泵、含奈米材料的儲能設計和智能控制系統，設計雙冷凝器與蒸發器，有效改善傳統冷凍循環系統。

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▲日本東京創新天才國際發明展 吳鳳科大獲榮獲二金二銀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲幼保系黃昕瑀老師創作之「機能產後婦女泌乳衣」榮獲金牌獎。（圖／記者翁伊森翻攝）


幼保系黃昕瑀老師研發「機能產後婦女泌乳衣」和「新鮮烏龍茶葉面膜」分別榮獲金牌和銀牌。「機能產後婦女泌乳衣」主要是為要解決產後婦女乳房脹痛、乳腺炎或促進泌乳的冰熱敷兩用泌乳衣。「新鮮烏龍茶葉面膜」為輔導茶農李威達所經營之「台灣枝萃生技有限公司」，利用茶樹上老化的葉子，萃取製成具抗氧化功效的多酚精華液，利用可食用的天然食用膠製作之人工皮，可完全貼附於臉上，除有面膜功能也具環保理念。

▲日本東京創新天才國際發明展 吳鳳科大獲榮獲二金二銀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃昕瑀老師輔導茶農李威達製作之「新鮮烏龍茶葉面膜」榮獲銀牌獎。（圖／記者翁伊森翻攝）


造型系施沛潔助理教授參賽作品「多功能手掌型的刮痧板」榮獲銀牌獎，該作品造型獨特方便攜帶，表面材料以特殊處理，可冷凍、加熱調整適合溫度，且觸感佳；圓凸點能深層按壓穴道，線條紋路可作指縫間細部按壓、滑壓，符合人體工學適用於全身各部位，可達到保健、放鬆的效果。

▲日本東京創新天才國際發明展 吳鳳科大獲榮獲二金二銀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲造型系施沛潔助理教授創作之「多功能手掌型的刮痧板」榮獲銀牌獎。（圖／記者翁伊森翻攝）


蔡宏榮表示，吳鳳科大推動三創(創新創意創業)教育有成，在全體師生努力下，創立多項技職特色並贏得諸多競賽榮譽；後續亦將持續深化產學合作商品開發，培育青年學子札實的專業實務能力。

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