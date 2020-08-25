「寵妻老公」送550萬豪車！她甜回LV出大事…秒變走鐘包潰堤：我對不起他





▲老公送百萬豪車，人妻卻送他二手LV。（圖／翻攝自小強熱線）

記者鄭思楠／綜合報導

前幾天，寧波的黃姓人妻花1萬多元人民幣，買了一個全新的LV包，買回來後卻發現「這個包包不對勁」，竟然脫膠又褪色，懷疑是二手包，氣炸想退貨。她潰堤稱，對不起老公，「去年我生日，他給我送了個130萬人民幣（約新台幣552萬元）的車，他全款付好，然後我買了這個包是二手的，我心裡特別的難受。」

據《小強熱線》報導，黃女多年前跟丈夫一起來到寧波，白手起家做生意，夫妻倆一起打拼，感情很好。她說，平時丈夫對她非常好，自己卻很節儉，前幾天，她買了個LV包給丈夫，結果發現種種問題。

黃女回憶，「我其實是想給我老公一個驚喜，他一個包背了很久了；去年我生日，他給我送了個130萬的車，全款付，然後4S店的人跟他講，『有輛車才開了600公里，絕對是新的，便宜30萬，』我老公說不要，『買給老婆的，就想給她一個新車，』結果我買了這個包是二手的，我心裡特別的難受。」

黃女買的這款包，是LV黑色棋盤格男士經典包款，官網價格16500元（人民幣，下同）， 由於是多年前的款式，市面上已經很難買到了。前段時間，黃女經人介紹，在寧波一家叫做麒奢滙的奢侈品店，買到了這只包，價格是11500元，成交之前她沒仔細看，等到買下來，很快就後悔了，「包包不僅有多處修復的痕跡，拉鍊還褪色了。」

發現這只包有這麼多問題，她當天就跟店家溝通。沒想到，店老闆堅持，「這只LV包是他1年前從歐洲代購回來的，確實是全新包，但是，這只包也的確有些瑕疵，是氣候原因造成的。」黃女並不認可對方的說辭，要求對方退包，並道歉。

寧波一家LV專櫃的店員看了包之後表示，「是使用過的包，我一看這個狀態，我就覺得這個包絕對不是新的。」她認為，這肯定不是新包，但是，因為包不是從他們這裡購買，所以他們無法給出權威鑑定。

對此，麒奢滙的店老闆卻說，黃女買包前看了足足5分鐘，買之前完全可以發現這些問題，當時怎麼不說，都把包買走了，過了20分鐘又返回，說是二手包，「是是非非就難講了。」

黃女回應，自己只是一個普通顧客，並不懂，「老闆完全是狡辯。」店家回應，黃女想退貨可以，但想讓他承認這是二手包，「必須得有LV官方的鑑定。」

針對這起事件，寧波保稅區市場監督管理局工作人員表示，已經受理。

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