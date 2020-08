Spotify跨界電競　推《英雄聯盟》官方合作

▲Spotify宣布和Riot Games建立電競合作關係。(圖/Spotify提供)

記者邱倢芯/台北報導

Spotify 今(25)日宣布和Riot Games建立電競合作關係,為全世界數百萬的《英雄聯盟》粉絲建立一個獨特且無縫銜接的音樂世界。此外,Spotify也同時成為《英雄聯盟》獨家全球音樂服務供應夥伴。

在這合作中,Spotify 和 Riot Games 將製作世界大賽主題曲的幕後花絮、開發各式各樣的 Podcast 系列、創造精選的播放列表,以及在 Spotify 上發布全新「英雄聯盟世界大賽音樂」的類別。

在這次的合作當中,粉絲將可以享受到三大內容:

官方《英雄聯盟》電競類別:粉絲可以期待啟發自遊戲社群的所有現有及全新的音樂、Podcast 及播放列表,包括《英雄聯盟》官方播放列表 (League of Legends Official Playlist) 和《英雄聯盟》:通往2020年的道路播放列表 (League of Legends: Road to Worlds 2020) 等更多內容。

獨家、原創Podcast節目:Spotify和Riot Games正在努力創建並推出一些全新的《英雄聯盟》Podcast節目,而「不為人知的故事:關於英雄世界的重要時刻」(Untold Stories: Top Moments from Worlds) 將是第一個(一個共 9 集的系列節目,將於今年秋天舉辦的第 10 屆《英雄聯盟》世界冠軍賽前播出)。

用戶將有機會透過遊戲精選、錄製的訪問內容、遊戲音效及和新玩家的全新訪談,聽到更多有關頂尖玩家和主題曲的消息。歸功於擴大的合作機會,Spotify和Riot Games很期待在未來更加深耕這個Podcast節目。

精進的音樂時刻:Spotify將會透過Worlds Anthem Takeover讓粉絲一窺《英雄聯盟》世界賽主題曲的製作幕後花絮,而這首主題曲正是今年最備受期待的英雄歌曲。主題曲將會與量身打造的MV一起被釋出,而且將會在世界盃的開幕典禮正式演唱,慶祝本次的重要盛事,並為活動定下基調。過去幾年,Riot Games已經和Imagine Dragons、The Glitch Mob和Against the Current等藝術家合作。