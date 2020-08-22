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20歲G奶實況主羞曝男友5條件　專訪「桃園娜美」記者視線忍不住啦

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記者陳豐德、許靖騏／桃園報導

剛滿20歲、還在就讀大學的RINA「桃園娜美」，靠著34G的傲人上圍及不科學螞蟻腰，開台才2個月就在遊戲實況圈爆紅，斗內總收入已突破6位數。才剛單身的她接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，嬌羞說出自己選擇男友的5個條件，強調「財力不會太在意，只騎車也無所謂，重點是三觀一定要合，而且不能太幼稚！」

▼「桃園娜美」擁34G核彈級雪乳，本身也是愛貓人士。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼20歲G奶實況主「桃園娜美」爆紅。（圖／記者陳豐德攝）

「超負荷」轉播隔日爆紅　34G娜美級身材吸睛

「桃園娜美」RINA本名張瑞舫，8月8號過完生日剛滿20歲，目前就讀銘傳大學桃園龜山校區的國際觀光學系，6月初在遊戲實況平台「Twitch」開台後，原本只是只是一個破百觀眾的小實況主，但因為經常在實況中大方展露身材，加上知名實況主「超負荷」的HOST（轉播），讓她隔天觀看人數瞬間飆破2萬人，目前IG追蹤人數將近12萬人、實況也有近7萬人追蹤。

但人紅是非也多，對RINA的指責、謾罵也隨之而來，聊天室及實況圈連日「炎上」狂燒，加上疑似穿太露被官方封鎖頻道，等等事件讓桃園娜美的討論度仍居高不下。「不好意思來晚了！」專訪當日RINA穿著白色針織小短衫及牛仔短裙，騎著機車趕到咖啡廳，儘管神色看得出有點緊張，但仍大方解開了2顆短衫扣子，面對鏡頭露出渾圓、Q彈的核彈級雪乳，讓記者一直很擔心緊繃的第3顆扣子撐不撐得住。

「一開始是學姊介紹我進來的…」RINA說當初是因為前男友的女性友人也在Twitch開實況，在前男友的鼓勵下才會嘗試開台，其實也有很多知名直播平台邀請，但因為抽成及時數等繁雜規定，自己最後還是決定選擇在Twitch實況。而之所以取做「桃園娜美」，則是因為開台前約3個月下載《英雄聯盟》來玩時不知道要取什麼ID，朋友開玩笑地說「可以叫桃園娜美啊，反正妳奶那麼大，長得不像也沒關係！」雖然有自肥嫌疑，但RINA也覺得這提議不錯，自己的實況台也取為這名字。

▼專訪時RINA解開兩顆扣子，記者視線逐漸母湯。（圖／桃園娜美提供）

▲▼桃園娜美RINA實況中不吝嗇露出渾圓核彈級雪乳。（圖／桃園娜美提供）

ET快問快答！RINA羞認最喜歡「他」

專訪過程《ETtoday新聞雲》也準備了快問快答，加上開放實況中的網友提問，事前絕無套招！限定RINA只能在3秒內回答，讓大家能更加認識桃園娜美這位實況主。

Q1：最喜歡哪一個男直播主
第一題就單刀直入，殺得RINA措手不及，支吾了幾聲後她說出3字「簡到槍」。簡到槍是同平台的另一位玩GTA5 RP模式的男實況主，近日2人有些許曖昧，RINA接著說是「因為他的手很好看，他的鸚鵡真的很可愛」，讓聊天室不敢置信瞬間刷了一片「不感謝張恩人（超負荷）嗎？」質疑2人已經是情侶關係。

Q2：跟前男友什麼時候分手
「6月底、7月初…」正妹實況主的感情動態總是讓粉絲關注，開台後沒多久就與前男友分手，讓記者忍不住追問「開台是不是分手主因」，RINA連忙澄清是因為開台前倆人相處就有問題，加上開台後時間分配上讓男友不滿意，雙方最後才分手，聊天室質疑「騙人布」、「關台就復合」。

Q3：台灣知名人物夢想的結婚對象？
這題沒有思索太久，在電影《比悲傷更悲傷的故事中》出演、有「台灣最萌男友」之稱的劉以豪，是RINA心中的天菜，可愛類型的男生讓她毫無招架之力。

Q4：交第一任男友什麼時候？
「純純的初戀是在國二，應該一兩個月就分開了，不知道國中在幹嘛！」但細問到底為什麼會分手，RINA卻說不出個所以然，讓記者直接聯想到「妳是不是太多個？」她害羞地說是因為時間太久忘記了啦。

▼20歲的G奶菜鳥實況主「桃園娜美」爆紅。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼20歲G奶實況主「桃園娜美」爆紅。（圖／記者陳豐德攝）

「奶大」成攻擊話語　核彈級巨乳的負擔

Q5：「奶大」對妳來說是稱讚還是攻擊？
RINA幾乎是是反射性地說出「攻擊比較多」，因為從國中開始發育後，只要跑步同學都會攻擊她的身材稱「乳牛」，高中則會有同學謠傳自己把制服改小，「奶才會這麼大」，雖然有時候這個詞會是一種稱讚，但大多數對她來講仍是一種貶意。

Q6：巨乳最大的困擾是什麼
女生有一對車頭燈加上深邃事業線，似乎就能在實況、直播圈闖蕩，殊不知對RINA來說，為了挺起34G的巨乳造成自己肩膀跟腰會痠痛，而且內衣只要SIZE到了G罩杯，價格就會再貴個3、4百元，讓小資的她每次採買都會心痛。

Q7：覺得哪一個女實況主是宿敵？
「宿敵……宿敵嗎？我的學姊吧？」雖RINA不願明確指出到底是誰，聊天室馬上刷了一整排「66」，心領意會就是Twitch的奶台元祖「Baby66」，過往66在實況上幾乎讓所有觀眾有「球」必「硬」，近日卻被桃園娜美壓倒聲勢，讓她也在實況中直接彎腰釋出誠意說「大家都是出來混口飯吃！」RINA也端出健身環實況，乳搖到觀眾直呼「母湯，頭會暈！」兩位女實況主未來觀眾人數比拚也成了看點。

▼桃園娜美RINA實況中不吝嗇露出渾圓核彈級雪乳。（圖／桃園娜美提供）

▲▼桃園娜美RINA實況中不吝嗇露出渾圓核彈級雪乳。（圖／桃園娜美提供）


男友挑選5大條件　桃園娜美：財力不是重點

Q8：理想中男友的身高、體重
「身高一定要比我高！我大概167，穿上高跟鞋可以一樣高，所以要170以上！」至於體重部分，因為RINA不喜歡太瘦、抱起來骨感的男生，可以接受肉一點的，100公斤以下都在她的守備範圍內，聊天室粉絲們聽完自信爆棚打出「我有機會了」。

Q9：現在的男朋友多高？
RINA呆愣了一秒，笑著說「現在沒有男朋友啦！」記者鋪梗鋪了這麼久，就是為了替廣大網友問最關心的這題，可惜RINA還是沒被釣中，經過百般測驗仍保持一致答案，看來真有可能是單身中，粉絲們想追求別怕沒機會喔！

「娜美到底喜歡怎樣的男生？」廣大網友的心聲，我們聽到啦！專訪後記者私下詢問，RINA第一就說自己男友不能太幼稚，想處起來可以像個小男孩，但吵架、處理事情時要成熟理性。再來「價值觀」、「世界觀」、「人生觀」等三觀一定要合，也不能是個控制狂，對於自己的交友圈及工作不要過度干涉，彼此能夠互相尊重。

至於另外一半是否要有一定財力才能勝任？RINA則說「自己不太介意，就算只騎機車也差，我自己賺自己花，也不會花到對方的錢」，與外界所傳的斂財、騙斗內的形象頗為不同。最後一個條件，則是希望工作外的時間至少一週可以陪她約會一次，遠距離的話隔一、兩個月也沒關係，但不能接受海外！

「桃園娜美」RINA開台已兩個月，菜鳥時期被狂批「啞巴台」、「電子妓女」，在賺了斗內的同時也飽受壓力，短期內也迅速學會了與觀眾的互動，對於未來實況她強調「會一直開下去，開學後也會繼續」。就算唱歌很難聽，但RINA也說觀眾想聽就會唱，「能夠在觀眾面前做自己想做的事就很開心」，她對著鏡頭點頭並堅定說道。

▼身為貓奴的桃園娜美因養貓手上有許多傷痕。（圖／桃園娜美提供）

▲▼桃園娜美RINA實況中不吝嗇露出渾圓核彈級雪乳。（圖／桃園娜美提供）

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