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一念之忍...頭份家具行電費爆表近10萬　老闆「賺都沒這麼多」

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▲謝姓業者無奈表示，自己租金才3萬多，光2個月電費就直逼10萬，早知道就先換冷氣了。（圖／記者黃孟珍攝）

▲謝姓業者無奈表示，店租才3萬多，光2個月電費就直逼10萬，早知道就先換冷氣了。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名開家具店的謝姓業者他，23日在臉書上表示自己近日收到的電費單，6月至8月的用電量竟高達1萬6千多度，應繳費用為9萬6千多元，他當場嚇出一身冷汗，直說自己賺的都不夠付，更不知道要向誰查證問題出在哪，他把電費單PO上臉書後，馬上引發民眾熱議。

謝姓業者表示，自己才剛開業不到2個月，收到電費單時整個傻眼，6月16日至8月13日的用電量竟達1萬6千229度，總電費得付9萬6千159元，直呼到底是發生什麼事了；他還說，這間店面是承租之前房屋仲介使用的店面，冷氣部分也是沿用之前的，只是年份稍微有點老舊，怎樣都想不到電費竟會如此驚人，一時也不知道能向誰查證問題出在哪，才會PO網求援。

請繼續往下閱讀...

▲▼台電人員到場檢視後，也將問題點一一回覆業者 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼台電人員到場檢視後，也將問題點一一回覆業者 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼台電人員到場檢視後，也將問題點一一回覆業者 。（圖／記者黃孟珍攝）

台電公司竹南所長周德峰指出，查看周遭用電後，發現冷氣果然就是用電量飆高的原因，店內冷氣設定溫度都在最低，因此冷氣馬達從早到晚不停運轉，加上夏季本來就是用電高峰，夏季電費也比一般時候貴，才會在無預警情況下電費爆表，也已建議業者將冷氣溫度調高至26至28度，並加裝循環扇，以達到節電的功效。

不過，謝姓業者也無奈的說，搬來這裡生意確實不好做，先是疫情影響，後有綠網建置工程，中央路人行道整個都在施工，接著又施工換管線等等，導致顧客也找不到停車地方，交通又不順暢，許多中央路上的店家都快撐不下去了，又加上這電費問題無疑是雪上加霜，也希望有關單位可以協助，讓大家度過這場經濟寒冬。

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