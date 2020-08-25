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已婚男助教借宿！半夜爬進房間「想硬來」　她感覺「雙腿被頂開」崩潰

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▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲已婚人夫借宿友人家，竟在深夜強行侵犯友人的女室友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台北報導

任職補習班助教的已婚人夫阿威（化名）去年9月到酒吧參加活動後，借宿友人家，孰料，他竟半夜闖入友人女室友小君（化名）的房間，不但撫摸小君全身，拿手機拍攝小君下體，更頂開小君雙腿企圖硬上。對此，台北地院依強制猥褻、強制性交未遂罪判阿威1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，阿威去年9月間與友人、小君一同前往酒吧參加活動，結束後借宿友人租屋處的客廳沙發，趁深夜時分，利用小君酒後意識模糊，潛入小君房間，掀開小君的洋裝，不停撫摸、親吻小君全身，讓小君當場驚醒，趕緊推開阿威，怎料，阿威卻變本加厲，甚至拿起手機拍攝小君下體，不過，阿威當時曾短暫離開現場，小君趕緊傳送IG訊息向友人求救。

怎料，過沒多久，阿威竟再次闖入小君房間，不但逼迫小君幫他口交，還以膝蓋將小君腿部頂開，想強行硬上，所幸在小君極力反抗後，阿威最後並未得逞，而小君事後也趕緊到醫院驗傷，報警處理。

法官認為，阿威事後坦承犯行，且勘驗小君傳送的求救訊息、驗傷證明，足以認定阿威為逞一己性慾，侵害小君身體及性自主決定權，讓小君身心受創，不過考量阿威目前與小君已經以20萬元達成和解，審酌其犯後態度，依強制猥褻、強制性交未遂罪判阿威1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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