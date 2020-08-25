小巨蛋重啟萬人演唱會門票秒殺　入場防疫策略登上《時代雜誌》

▲工作人員入場前宣導出示身分證或申請隨行碼已完成實聯名制入場。（圖／台北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

場館解封之後，台北小巨蛋主場館於8月8日至9日率先舉辦萬人演唱會，其防疫作為登上國際版面。美國《時代》雜誌大讚台灣藉由邊境管制、隔離措施等防疫政策，成功控制疫情，現在逐漸放寬政策，小巨蛋舉行解封後的首場大型演唱會也完美落幕。

美國《時代》雜誌報導，由於疫情因素，造成全球許多藝文活動如演唱會及音樂會等改變過往型態，轉型成虛擬辦理，若要回歸實體活動仍需取決於疫苗問世之時；而台北獨步全球，領先佈署實體展演之防疫策略，於8月初小巨蛋舉行解封後的首場大型演唱會，超過一萬多人次進場參與，歌迷朋友盡力配合防疫政策，如配戴口罩、進場登記時實聯（名）制以及測量體溫和酒精消毒，讓世界見證台灣的防疫成效。

▲工作人員掃描隨行碼以進行實聯（名）制。（圖／台北市政府提供）



北市府表示，台北市於場館逐步解封時，即由資訊局建置統一之實聯（名）制系統以供台北市所屬場館使用，有別於由場館各自收集民眾入場之個人資料的作法，台北市實聯(名)制系統提供場館人員管理用之APP，工作人員使用APP掃描民眾的身分證或民眾申請之myCode隨行碼，即時將資料上傳並統一加密封存於台北市政府雲端資料中心，以達成中央實聯（名）制之要求，資料保存期限也配合中央，超過疫調所需的28天後即刻刪除，民眾對個人資料保護可更安心，也減低資安風險。



北市府指出，台北捷運公司與台北小巨蛋更配合中央及市府防疫政策超前部署，為兼顧個資保護與疫調需求，與台北市政府資訊局合作，由原實聯（名）制入場系統進行功能擴充，獨創全台大型場館實聯（名）制系統與入場控管流程，觀眾入場時工作人員將進行兩步驟資料掃瞄，先使用APP原功能掃描觀眾的身分證（或myCode隨行碼）、同時加掃此觀眾之門票上QR CODE以便紀錄觀眾的座位。在此系統化的資料管理與資料安全保護之下，倘若未來政府有疫調需求，由系統可即時取得所需資訊並降低大規模疫調衍生之社會成本。

▲工作人員掃描門票之QR CODE以記錄觀眾座位。（圖／台北市政府提供）

北市府提到，台北小巨蛋也設計了嚴謹的入場控管流程，首場演唱會設置五道關卡，民眾進場前將嚴格把關，首先，工作人員將協助檢視是否有攜帶身分證或隨行碼（myCode）；第二，透過場館實聯(名)制登錄APP掃描身分證或隨行碼記錄個人聯絡資訊，以及加掃入場券QRCODE記錄座位；第三，測量體溫、手部酒精消毒以及檢查口罩之配戴；第四，撕票券入場；最後為禮品贈送（首場主辦單位贈口罩和酒精拭布）。而活動當日現場也加強宣傳，於捷運站採光罩、場館周圍各出入口、壁面都可看到申請隨行碼之文宣，現場還有穿著隨行碼的工作人員協助申請，以使整體防疫入場流程能更加順利。

▲工作人員換上恐龍裝加強防疫宣傳。（圖／台北市政府提供）



北市福提及，感謝所有觀眾配合防疫措施，台北小巨蛋針對觀眾接觸較頻繁區域，加強消毒頻率，並於每場活動結束後，進行觀眾席全區清潔及消毒。從事前的宣傳到活動結束散場，每一個環節都做到滴水不漏，只為讓觀眾能安心觀賞演出。