葉彥伯爆假公濟私！篩檢學會寄生彰縣衛生局　會議記錄曝光

圖、文／鏡週刊

彰化縣衛生局自推「精準篩檢」，主動採檢居家檢疫無症狀者，遭質疑不符中央防疫規定「逆時中」遭送政風調查，掀起防疫政策辯論。本刊調查，彰化縣衛生局長葉彥伯更爆出案外案，他身兼台灣篩檢學會理事長，卻爆利用公家資源替學會辦活動，多位理事也是衛生局職員，疑有公私不分之嫌。

▲彰化縣政府與台大公共衛生學院合作的萬人新冠肺炎血清抗體調查原定25日發表報告，卻因普篩風暴臨時喊卡。（圖／鏡週刊提供，下同）

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另一方面，此風暴更掀起入境普篩政治戰，國民黨主席江啟臣擬串聯14執政縣市自推入境普篩卻遭自家人打臉，但綠營定調維持現行政策、不實施入境普篩。公衛專家蘇益仁則示警，10月入秋後流感漸入高峰期，是比爭辯要不要入境普篩，更須未雨綢繆的防疫大事。

彰化縣衛生局15日以「精準篩檢」為名，主動採檢自美國返台探親的無症狀少年後確診，因仍在14天居家檢疫期間，遭質疑不符中央防疫採檢規定而遭送政風調查，被認為「逆時中」的彰化縣衛生局長葉彥伯出面哽咽說：「我只是比中央多做了一些！」

「多做了這些（入境普篩），我們大概多花8億多吧，但是得到的是，讓我們的醫療步入一個崩解的道路。」事件爆發後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日出面定調，目前不考慮入境普篩，更打臉葉彥伯直言，若防疫做得對，多做沒問題，但若做得有問題，多做就會有大問題。

葉彥伯自推精準篩檢惹議，不僅讓中央與地方的防疫角力浮上檯面、掀起入境普篩政治攻防戰，另也爆出葉身兼台灣篩檢學會理事長的案外案，他上任理事長後，學會多次會議都直接辦在衛生局場地，卻免付場租費，學會形同「寄生衛生局」，遭質疑有公私不分之嫌。

彰化縣衛生局自推「精準篩檢」被質疑「逆時中」遭政風調查，局長葉彥伯身兼台灣篩檢學會理事長也爆出公私不分案外案，本刊調查，由他主掌的台灣篩檢學會，不僅地址就設在衛生局，甚至近年多次會議、理監事選舉都直接辦在衛生局內卻免付場租費。

本刊調查，根據司法院法人登記公告，台灣篩檢學會成立於2005年，當時會址在台北縣汐止市汐萬路二段巷弄內，成立以來地址有3次變更，2006年3月移往台北市仁愛路一段，葉2017年接理事長後，同年7月先變更至彰化市中山路二段152號，今年7月底又改至彰化市中山路二段162號，與彰化縣衛生局所在地一模一樣。

檢視該學會公開資料，葉彥伯當選理事長以來，包括理監事聯席會議、今年的會員大會及理監事選舉，都直接選在在彰化縣衛生局的3樓會議室或簡報室舉行，但本刊查閱學會近年支出明細表發現，支出項目有理監事會便當費、理監事出席費、交通費，或寄發開會通知的郵資等，卻沒有衛生局場地租借費的項目，學會形成「寄生衛生局」的做法，引發公私不分的爭議。

此外，該學會今年5月底改選12名理事，彰化縣衛生局從科長、稽查員到約聘人員，就占了4人，換言之，含局長在內的職員，就占20名理監事的25％；而32個團體會員中與彰縣府有關的就28個，扣除衛生局，其他都是該縣各鄉鎮衛生所，而學會近年也與彰化縣政府合作多項活動，例如去年、前年配合衛生局辦「萬人健檢」活動2年共64場。



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