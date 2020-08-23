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單戀女追車掛窗被拖行20公尺下場曝　駕駛崩潰逃：交友軟體認識，我結婚了

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交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

▲陳女擋在車前不讓對方離開。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名陳姓女子深夜當街攔車，甚至還趴在車窗上，遭拖行近20公尺。警方到場釐清才知道，原來陳女和已婚的駕駛是透過網路交友軟體認識，沒想到女方展開熱烈追求，甚至攔車求愛，瘋狂程度讓駕駛看到員警大喊，「我真的快瘋了了」、「我就不想跟她在一起。」警方則將女子帶回保護管束，並通知家屬領回。

事發於21日晚間9時多，地點位於桃園區民生路。民眾站在馬路邊直擊，一名陳姓女子擋在白色車輛前，見駕駛催油門要跑，她居然衝上去，抓住副駕駛座車門，整個人掛在車窗旁一路被拖行，甚至還差一點被白車和停在路邊的車輛夾擊，最後她力氣用盡直接摔在柏油路上。

陳女腳部嚴重擦挫傷，見到警方趕到現場，情緒幾乎崩潰，「我現在腳有點痛，沒辦法走路。」員警好心要載她，卻被吼「到底要怎樣啦」，無奈說「喔，妳這樣子…」

交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼陳女追車被拖行。（圖／翻攝爆料公社）

交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

▼陳女追車被拖行。（圖／翻攝爆料公社）

交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

駕駛則對警方說，「我真的快瘋了，我真的快精神崩潰了，我現在真的有急事，她剛剛直接抓在我窗戶上面耶」、「我就不想跟她在一起，我可以開直播，大家都知道。」警方表示，接獲報案有民眾口角糾紛，依照《警察職權行使法》，將陳女帶回派出所進行保護管束，並通知家屬領回。

「我不明白我結婚了，她一直騷擾我。」駕駛事後向「爆料公社」澄清，自己跟女子根本就不是情侶關係，雙方只是在交友軟體上認識的網友，「她瘋狂追我」，但自己還有婚姻狀況，「我前天在APP上都跟她講開了，我也不明白、不清楚為何她還要擋在我車前面！」

陳女則說，「是我自己要上去抓車門的，也不像網友說的是情侶爭執，我們不是情侶，只是我單方面地喜歡他，所以我攔了他的車，才造就這些畫面產生。謝謝大家的關心，我不便再做更多回覆。」

交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼雙方當事人回應。（圖／翻攝爆料公社）

交友軟體認識！單戀女追車掛窗被拖行20公尺　駕駛崩潰加速逃：我結婚了。（圖／翻攝爆料公社）

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