性感女網紅IG遭無預警停權！19.7萬粉絲全歸0　臉書總部大門被擋下

▲性感女網紅IG遭停權！19.7萬粉絲歸0。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

社交媒體蓬勃發展，不同的平台出現各具特色的網紅，甚至有人擁有百萬粉絲。不過，一名性感女網紅出面指控，她的IG帳號無預警遭到停權，19.7萬的粉絲瞬間歸零，讓她感到相當委屈，即使向台灣總部投訴，仍沒有下文。

根據《東森新聞》報導，這名網紅擁有倫敦大學的高學歷，在網路上時常PO出性感的照片，擁有19.7萬名粉絲，也因此業配邀約不斷，平均每個月都有30筆以上。

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不過，這名網紅指控，Instagram以「粉絲是買來的」為由，無預警將網紅的粉絲專頁停權，19.7萬追蹤的帳號瞬間消失，讓她大感委屈，一度跑到臉書的台灣總部理論。

▼Instagram懷疑女網紅買粉絲。（圖／翻攝《東森新聞》）



該名網紅指出，當時跳出停權通知，內容寫著「停權30天」，但停權至今已經超過期限，帳號仍沒有恢復，「然後最重要的是，我根本就是沒有違背他們的那些條款。」

由於受到不公平對待，女網紅請求粉絲連署，直接到臉書總部陳情，又寄了50封信給客服信箱，卻收到「不正當的增加按讚和粉絲」的回覆，被懷疑「買粉」，因此遭到停權，讓她完全摸不著頭緒。

她提到，在停權的前一陣子，根本什麼事都沒做，那個月粉絲也沒有過度增長，平均每天成長量都落在500到1000左右，真的不曉得為何突然遭到處分。

網紅感到相當憤怒，平時除了節目通告，IG上也會接美食業配，遭到停權至今，已有30多份工作受到影響，再度到信義區總部陳情，依然在櫃台就被擋下，讓她十分無奈。

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