後防疫不出國，更要藝遊天下　跟著「新藝博番外篇」遍覽五大洲

新冠肺炎疫情展會延期至明年5月的「台北新藝術博覽會」，然而為不使喜愛藝術的大眾錯失欣賞展會中最受矚目的主題活動「2020國際藝術家大獎賽」機會，主辦單位將在8/15－8/30於松山文創園區，舉辦「2020台北新藝術博覽會‧番外篇」特展，在後防疫的炎夏時節，邀您來一場國際級的藝術饗宴。

烏克蘭，Julia Zvezdnaya (Kotenko)，〈Yellow Tulips〉，60x80cm，油畫。

台北新藝術博覽會「國際藝術家大獎賽」已是世界上聲名遠播、有口皆碑的國際級大賽，自舉辦以來，報名參賽的作品逐年遞增。「2020國際藝術家大獎賽」共有來自82國、4,337件作品參賽，橫跨全球五大洲，全球超過三分之一國家的藝術家參加此藝術賽事，除了美國、英國、法國、德國、西班牙、土耳其、印度等國人熟悉的國家，更包括古巴、祕魯、伊朗、科特迪瓦、喀麥隆、不丹等少有機會接觸的國家，廣納來自世界的藝術作品、融合各國文化風土薈萃一堂，無需出國，亦可飽覽世界藝術風情、藝遊天下。

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伊朗，Emad Qanbari，〈Table In Night〉，90x60x2cm，油畫。

大獎賽主辦單位每年致力於發掘更多潛力無限的新銳藝術家，例如來自西班牙的Vitaly Leshukov，其主要作品是神奇多彩的風景畫，透過印象派風格的顏料層營造傳達了喜悅和幸福的感覺，充滿活力、溫暖的景象，與眾不同且引人入勝，在法國、西班牙、瑞士、俄羅斯、比利時辦過多次展覽，參加西班牙巴塞羅那「藝術博覽會國際現代藝術展覽會」以及在市政廳辦個展。

西班牙，Vitaly Leshukov，〈Morning Series Green Room〉，150x150cm。

馬爾地夫的Muaviyath Ali專長於美術、數字藝術、室內設計與產品設計、背景與圖形設計，他的繪畫以超現實主義再現馬爾地夫的風景，為了表彰他的藝術才能和對馬爾代夫社會的藝術服務讚賞，總統於2002年頒發了國家認可獎。被選為藝術學院最後十年中最好的義大利藝術家之一 的Carlo Alberto Palumbo，曾於2011年參加第54屆威尼斯雙年展。

馬爾地夫，Muaviyath Ali，〈Manta's Voyage〉，100x60cm，數位影像。

另外，美國的Teddy L Wang以超人類主義視覺效果繪畫，著迷於微觀生物的細胞結構，通過萬花筒的數學形式和幾何形狀，以及視覺上製造錯覺和幻覺。使觀眾無論處於什麼位置畫面都看起來不同，看得越久就會發現更多。

展出期間，主辦單位會從「國際藝術家大獎賽」入圍參賽者中選出一名「首獎」、數名「畫廊獎」，獲選之藝術家將可參加2021台北新藝術博覽會之「國際藝術家沙龍大展」，展位由X-Power Gallery贊助。

（完整文章請看城市美學新態度）

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