「雖然90歲但是沒關係」　阿嬤作畫排解思念老伴...捐畫義賣

▲ 翁章梁到場支持九旬阿嬤作畫排解對老伴的思念 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣圖書館大廳日前舉辦「雖然九十，但是沒關係」漁村裡的時光畫家蔡淑嬌與蕭曾蘭公益聯合畫展開幕記者會，現場掛滿超過50幅色彩繽紛、風格獨特，充滿地方風采的畫作，增添了圖書館的藝文氣息。另由天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會舉辦的公益義賣活動，展覽嘉義縣長青活力站布袋站長輩畫作，縣長翁章梁特地前來共襄盛舉，義賣的收入將作為長青活力站服務及基金會籌建聖仁失智家園使用。

作品出自兩位素人阿嬤，分別為90歲的蔡淑嬌與88歲的蕭曾蘭，他們是布袋長青活力站中元老級的「同學」，參與活力站至今已16年，兩位長輩在老伴過世後，參與活力站的繪畫課程，意外開啟新世界，將生活中的景色、田野風光，最具布袋鎮代表性的鹽田、魚塭一一畫進圖畫中，天生的美感均在畫作上展現。

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蕭曾蘭過去曾是村莊裡有名的裁縫師，能獨立設計、剪裁製作衣服，超過一甲子的裁縫生涯，蕭曾蘭說，自己年幼時很喜歡唸書，畫作曾被小學老師貼在教室後方的公布欄，無奈家中有10個兄弟姊妹，經濟條件不允許，身為長姊的她必須分擔照顧家庭責任，開始跟著母親學習裁縫，畫畫是為了排解對於丈夫的思念；蔡淑嬌也感性分享，「好希望阮老ㄟ可以看到，如果可以，我想將我的畫送給我先生。」

嘉義縣長青活力站自民國92年開始設立，在17個鄉鎮市開設共26站，其中財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會承辦中埔鄉、水上鄉、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、阿里山鄉、六腳鄉、義竹鄉、朴子市、鹿草鄉、布袋鎮、東石鄉等鄉鎮共16站，平日提供的服務內容包含健康服務、辦理終身學習課程、生活照顧、文康休閒及社區聯誼活動等。

▲翁章梁親自到場為長者打氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也大力肯定兩位長輩願意拾起畫筆學習精神，看展時更是頻頻稱讚兩人的創作，同時也指出，長青活力站帶給長輩許多學習動力，包含運動、手工藝、畫畫等，畫畫不僅能讓全神貫注，專注在畫中的構圖與色彩間，更能讓腦袋放鬆沉澱，不再胡思亂想，相當適合長輩。

長輩因參加長青活力站課程，充實老年生活，不僅學習、運動、交友，更帶出活躍的創作力，而為鼓勵並分享大齡學習的樂趣，天主教中華聖母基金會曾在2017年朴子市高明寺一樓展出海線長青活力站成果展，其中布袋站的蕭曾蘭長輩及蔡淑嬌長輩的畫作甚受好評，今年更獨立為兩位長輩舉辦畫作聯展！

「雖然九十，但是沒關係」位在嘉義縣圖書館一樓大廳，展出至8月31日止，兩位長輩更無私割愛，將畫作奉獻給予基金會作為畫展義賣，每幅畫作義賣價5千元，義賣將全數用在基金會長青活力站服務及正在籌建的全台首座聖仁失智家園照顧計畫，一起照顧更多在地的長輩。