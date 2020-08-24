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六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步　 陳亭妃催促水利署與市府進度

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▲台南市六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步，立委陳亭妃催促水利署與市府進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步，立委陳亭妃催促水利署與市府進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區曾文溪排水、本淵寮、海尾寮排水及六塊寮排水系統等工程都在進行中，而北區的大規模水利工程已幾近完成，為了讓主管單位水利署了解地方對治水工程內水與外水整合狀態，立委陳亭妃24日邀水利署長賴建信、市議員陳怡珍與安南區、北區里長座談。

多位里長對治水工程進度太慢都所抱怨，尤其曾文溪排水、六塊寮排水施工進度最慢，在里長聲聲催中，水利署長賴建信允諾曾文溪排水在年度預算優先處理，每年目標推進2公里，加快腳步執行，而六塊寮排水則會與市府溝通於提送計劃加快腳步；每逢大雨就淹水的「安中河」，相關箱涵改善工程都在進行中，里長們也期待完工後能經得起考驗，洗刷「安中河」的污名。另有多位里長建議加強排水清淤及防汛道路整建，水利署也表示將會同里長進一步會勘解決。

立委陳亭妃表示，安南區曾文溪排水、本淵寮海尾寮排水及六塊寮排水等工程都在進行中，施工的情形對地方造成的影響，第一線里長最了解，水利署有必要 聽取地方的心聲，檢討施工方式及加速工程進度。

與會里長建言踴躍，包括增設抽水機、增建箱涵、加強河川清淤及防汛道路整建、還有基於工程需要臨時使用農地時應予補償等。多位里長也關切曾文溪排水施工進度，此排水系統自上游安定區台19線公路交界起，流經十二佃及台南科技工業區東側，下游段則穿越台南市安南區後匯入鹽水溪，全長12,570公尺，集水區域面積約31平方公里，涵蓋安定區及台南市安南區等行政區，目前施工才到十二佃，何時做到安定，施工效率有待檢討。

▲台南市六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步，立委陳亭妃催促水利署與市府進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃表示，安南區多個治水計劃都是爭取前瞻經費辦理，但執行時程常因用地徵收造成延宕，這部份希望市府加把勁。而今天特別邀請水利署長與安南區、北區里長會談，象徵允諾只要需要中央經費協助，絕對是優先處理，光這10幾年向水利署爭取安南區、北區的治水預算就超過62億，每逢大雨必淹的「安中河」，目前也正進行同安路相關箱涵改善工程，以及已完成爭取的安中抽水站，期待能盡快洗刷「安中河」的污名，也能減緩十三佃聚落遇大雨淹水問題，雖然有預算還是要等待市府的執行，若有新增的排水改善工程，她一定全力協助爭取中央補助經費推動。

水利署長賴建信表示，極端氣候時雨量經常超過百毫米，治水必需軟硬兼施，地方里長的建言水利署會納入檢討，大家共同努力做好治水工作，守護民眾的生命財產安全。

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