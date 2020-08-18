溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

▲原PO一行人至新北某露營區戲水。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，不少人都會趁著假日到溪邊玩水消暑。一名網友週日與親友一同至新北某露營區玩水、烤肉，想不到過沒多久，現場竟廣播協尋一名27歲的酒醉男士，然而途中卻沒有人報案，他們也不知道人到底找到了沒有；直到搜救隊到場，並打撈起一具僵硬的屍體後，他才驚覺事態不妙，並為死者打抱不平。

一名網友在「爆料公社」上發文表示，他週日與一群家人和朋友前往新北某露營區戲水、烤肉，因為考量到安全性，所以選擇了有人管理的收費區。中午抵達後，他們便開心的玩水抓魚，然而過程中，在樓上烤肉區舉辦聯誼活動的人們卻一直議論紛紛，似乎在找些什麼。

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原PO還原當時情景，「後來就開始廣播一位27歲的男士好像喝酒後在溪邊不見」，因此業者便請遊客協助查看自己的車內、後車廂是否躺有喝醉的男人。不過原PO同時也質疑，業者和聯誼活動的主辦人毫無警覺心，且完全沒人報案，這樣他們根本不知道人找到了沒有。

當天傍晚4、5點時，原PO一群人就聽見有人開始喊名字，緊接著搜救隊就到場了，「我的直覺是完蛋了」，他們趕快把小孩抱上車後，過不到30秒的時間，搜救隊就在他們下午烤肉的那區，打撈起一具僵硬的男屍。

▲搜救隊從溪裡撈起一具僵硬的男屍。（圖／取自Pixabay）

原PO當場趕緊轉頭迴避，不過仍相當傻眼，如果業者或聯誼活動的主辦人早點報案，死者可能就不會錯過黃金救援時間；再者，那名男子早上11點多就不見了，換算時間後，他們一群人很可能跟這具屍體共度了3、4個小時，甚至有可能不小心踩踏到。

更讓原PO無言的是，當他們向業者反應的時候，對方竟一副老神在在，「好像常常發生這種事一樣。」事後，死者就被救護車給載走，整片河則被灑滿了冥紙。

不少網友看到貼文後，都紛紛留言回應，「你們一行人趕快去拜拜收驚」、「溪邊通常都有暗流！我看到溪邊都只准我兒子用看的不能下水」、「會怕很正常！去收驚吧」、「酒醉溺水很難有黃金救援時間的」。不過也有些人認為這不能業者的責任，「搜救隊也不是想叫就可以叫的，有一定的程序」、「先找是正常反應吧」、「找不到人就關閉露營區這才是不尋常的事吧」。

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