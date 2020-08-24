壓低5G手機成本！郭明錤：蘋果改規格「狂向供應商砍價」　最大受害者曝光

▲iPhone12、iPhone12S將用更便宜、更簡單的電池技術。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者林妤柔／綜合報導

根據中資天風國際證券知名分析師郭明錤在最新報告指出，蘋果2020年推出的新款iPhone將支援5G，為了避免高成本影響售價，打算降低硬體成本，包括iPhone 12、iPhone 12S和AirPods 3將採用更便宜、架構更簡單的電池技術。

郭明錤表示，預計從今年iPhone 12系列開始，蘋果將減少軟硬電池板的層數，使其平均單價比iPhone 11系列低40%至50%。另外，2021年iPhone 12S將放棄使用軟硬結合板，從而降低iPhone 12電池單價成本30至40%。

「蘋果正在找尋減少升級5G產生高昂成本的方法。」郭明錤認為，升級到Sub-6和毫米波頻段的成本，分別為75至85美元和125至135美元。他指出，蘋果為了避免高成本，對零組件廠商增加砍價壓力，電池板供應商恐成為最大的受害者。

根據7月送審文件，與iPhone 11系列相比，2020年iPhone將整合電池使其容量略減少。根據手機尺寸不同，今年的電池容量據信分別為2227mAh、2775mAh和2815mAh，而iPhone 11的電池容量為3110mAh，iPhone 11 Pro的電池容量為3190mAh。目前唯一可能升級的3,687mAh組件則在6.7英吋的iPhone 12 Pro Max中，其規格比iPhone 11 Pro Max中使用的3,500mAh容量稍微更大。

郭明錤補充，蘋果也打算對AirPods系列做類似的改變，將放棄現有的第二代AirPods電池PCB技術，進行系統級封裝設計，第三代產品將在2021年上半年首次亮相。他認為，到了2020年下半年，新電池將有望降低成本25%至35%。

蘋果預計在今年秋天推出四款iPhone 12機型。根據傳言，5.4英吋和6.1英吋iPhone 12採OLED屏幕，且有雙鏡頭、A14處理器和鋁製外殼；旗艦版6.1英吋和6.7英吋iPhone Pro，則可提供升級的顯示螢幕、額外相機；最大的iPhone 12 Pro Max型號則多加了LiDAR感應器。