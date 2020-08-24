德國入境普篩才2週檢測室就崩潰　衛生部：毫無意義！

▲德國自8月起實施強制性入境普篩，卻受到各界的批評。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣近日為了是否實行普篩議論紛紛，不過，實施入境普篩才兩週的德國，最近傳出病毒篩檢實驗室已因普篩頻臨崩潰。漢堡市長甚至公開批評，許多入境普篩測試的旅客有「偽陰性」的情況，在普篩政策下將形成防疫破口，衛生部做出的這個決定是「嚴重的錯誤」，衛生部長事後也承認，普篩毫無意義。

據《時代周報》報導，德國8月開始強制性要求，從風險地區前往德國的旅客必須接受入境普篩。豈料，政策才剛上路兩週，曾預言「新冠肺炎將引起全球大流行」的病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）就向柏林市長穆勒（Michael Müller）建議，中止免費的入境普篩，因為測實驗室已達負荷極限。

▲病毒學家德羅斯滕表示，德國的普篩已讓檢測室超出負荷，甚至頻臨崩潰。（圖／翻攝自夏里特醫院官網）

漢堡市長曾薛爾（Peter Tschentscher）在接受《明鏡周刊》訪問時，指責衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）犯下了「嚴重錯誤」，因為許多入境普篩測試呈陰性的人在幾天後突然轉陽性，而這些「偽陰性者」在入境普篩的政策下，將形成防疫破口，讓疫情更難被控制。

斯帕恩事後也承認，對正常人進行大規模的篩檢毫無意義，同時也浪費了在這個時刻極為寶貴的醫療資源。他認為，普篩不應在入境的第一時間進行，反之，測試的時間應該被拉長，因為受感染者最少要4到5天後才能真正被確診，而隔離能夠從根本上，防範空窗期和偽陰性的問題。

▲德國政界批評強制性普篩政策是「嚴重的錯誤」，呼籲政府立刻中止。（圖／路透）

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