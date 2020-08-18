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女房客出門被叫住！房東突「伸手拍摸」…被逮扯喊：我有視覺上要求

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▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲吳姓房東摸女房客的頭、拍肩膀，被依性騷擾事件裁罰2萬元，不服原處分，事後提起行政訴訟。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名吳姓房東2018年6月9日與女房客花花（化名）談論租屋規定時，趁機觸摸對方的頭部與肩膀，經花花主動申訴，吳男遭北市府依性騷擾事件裁罰2萬元罰鍰。吳男不服原處分，提訴願遭駁回後，決定提起行政訴訟，聲稱自己有視覺要求，看到花花身上的燙傷痕跡會不舒服，不可能會性騷擾。對此，台北地院勘驗監視器畫面後，認定吳男確實性騷擾，以原處分無誤，判吳男敗訴，可上訴。

判決指出，花花於案發後向警局提出性騷擾申訴，調查過程中她提到，當天正要出門上班，吳男突然叫住她，並說明租屋規定「不要帶朋友回來租屋處」，同時詢問她是做什麼工作，要求她拍下身分證，原以為兩人對話結束，吳男卻突然靠近她，先是伸手碰肩膀，她已覺得不舒服，趕緊閃躲，怎料，吳男隨即又摸她的頭，讓她相當傻眼，花花認為「他（吳男）不能好好說話嗎？他（吳男）只是房東，我們的關係沒好到他可以跟我有肢體接觸」。

吳男辯稱，他與花花的對談過程純屬「房東與房客約束租屋的事情」，怎會演變成他對花花性騷擾，況且影片沒有拍攝到他摸頭、拍肩膀的畫面，不能憑花花片面供詞就認定他性騷擾。另外吳男提到，自己從小有視覺上的要求，花花身上有被火燙傷留下的痕跡，他看了也會不舒服，因此更不可能性騷擾對方，兩人當時會交談，單純是因為有新房客要入住，必須向花花說明，否則他不可能與花花交談。

北市府抗辯，監視器畫面確實有拍到吳男二度伸手，且吳男於警詢過程，曾坦承「有拍花花肩膀跟摸頭」，另外花花的關係人接受調查時，也有轉述花花當時的情緒反應為激動、害怕的樣子，因此吳男顯然沒有尊重花花的身體界線。

台北地院勘驗錄影畫面、上述說詞以及性騷擾防治委員會、警局調查紀錄，確認吳男性騷擾犯行，最終以原處分無違法，判吳男敗訴，全案仍可上訴。

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