　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府勞動局日前接獲民眾陳情，表示徵才訊息薪資不透明，其實政府在2018年就修正《就業服務法》部分條文，要求如果職缺薪資未達4萬元，企業就要公開薪資範圍，否則可能挨罰6萬至30萬元不等的罰鍰。然而，實際看看報紙或是人力銀行網站，違規的老闆還是一大堆。

大多數民眾找工作，或多或少應該都看過「薪資面議」這4個字。雖然《就業服務法》修正條文已經在2018年上路，但執行20個月，卻還是有許多企業主遊走在灰色地帶，甚至乾脆違規；根據《東森新聞》報導，某業者想聘請殺魚工，徵才廣告寫著凌晨1時至上午9時、薪水面談，實際致電詢問，起薪只有2萬7000元，刊登的廣告顯然與法規不符。

請繼續往下閱讀...

報紙徵才廣告。（圖／記者黃翊婷攝）

▲報紙徵才廣告項目多，但還是有部分業者未依規定明確寫出薪資範圍。（圖／記者黃翊婷攝）

人力銀行網站方面，也有SPA業者誠徵美容師，薪水區間卻寫著2萬4000元至8萬元，區間跨度多達5、6萬元。然而，大多數民眾覺得徵才寫明薪資是好事，老闆們卻有不同的擔憂，在西門町經營小籠包店的廖姓老闆坦言，即便願意公開月薪是3萬5000元，但怕員工會互相比較，覺得在網路上看到的薪水和實際應徵的不一樣，到時可能會產生心結，進而影響到工作氣氛。

不過，根據勞動部的統計，薪資面議新規上路20個月，地方政府僅抓到14件，總計開罰44萬元。如今台北市政府勞動局接獲民眾陳情，局長陳信瑜也出面建議業者薪資揭露的寫法，企業在徵才資訊薪資進行揭露方式採用定額（例如月薪3萬元）、區間（例如月薪3.2萬元至3.5萬元）、或最低數額（例如月薪3.8萬元以上）等方式表達，但使用區間的薪資揭露時不宜超過5000元，以免因區間過大失去公開揭示之用意，如果薪資未達4萬元卻沒有講清楚，可能會面臨6萬至30萬元不等的罰鍰。

▼台北市勞動局建議雇主薪資揭露的寫法。（圖／台北市勞動局提供）

▲▼北市勞動局建議雇主薪資揭露寫法。（圖／台北市勞動局提供）

▲▼經常性薪資與非經常性薪資項目。（圖／台北市勞動局提供）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
莫彩曦「Airbnb訂房遭詐騙10萬」　屋主開門傻眼：這是私
LIVE／陳其邁回來了！宣誓就職高雄市長　「2年拚4年」市政
「萬華望族」女星苦揹父債9000萬　53歲習佛未婚…房產留手
「藝FUN券2.0」啟動！今公布紙本版方案　「3資格」都可申
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挺入境普篩！前抗SARS醫師點「最佳時機」：調整下一步防疫措施

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報！巴威挑戰今年最強颱

彰化男爆料打1922同意「無症狀採檢」　指揮中心查到人了！逆轉打臉

乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人

月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

挺入境普篩！前抗SARS醫師點「最佳時機」：調整下一步防疫措施

「藝FUN券2.0」啟動！今公布紙本版方案　「3資格」都可申請

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報！巴威挑戰今年最強颱

彰化男爆料打1922同意「無症狀採檢」　指揮中心查到人了！逆轉打臉

乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

《新說唱2020》肖ㄟ一大堆!!　吳亦凡狂尬笑「快樂才是真諦」

月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

挺入境普篩！前抗SARS醫師點「最佳時機」：調整下一步防疫措施

「藝FUN券2.0」啟動！今公布紙本版方案　「3資格」都可申請

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報！巴威挑戰今年最強颱

彰化男爆料打1922同意「無症狀採檢」　指揮中心查到人了！逆轉打臉

乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人

又一間拉麵掰了！東京超人氣「豚骨一燈」　8月31日熄燈

彰化「萬人血清檢測」期中報告急喊卡！詹長權出面揭原因

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

透過會手語的大猩猩來推廣環保　慈濟與Koko基金會簽訂備忘錄

台股開盤小漲22點後　翻跌下探至12575點　

最快10/7登台！TOYOTA跨界神車Corolla Cross左駕版菲律賓現身

野餐就是要拍美照！擺拍掌握6訣竅　人像、食物都質感爆棚

加州史上第2、3大野火同時發生！　24處火場肆虐…「乾燥雷電風暴」還在後頭

莫彩曦「Airbnb訂房遭詐騙10萬」　拍片開箱豪宅..屋主開門傻眼：這是私人住宅

傷害和解案「20輛車包圍派出所」　枋寮警出動快打強勢驅離

LIVE／陳其邁回來了！宣誓就職高雄市長　「2年拚4年」市政重開機

慘！紅襪吞本季第20敗　並列天使全聯盟輸最多球隊

樸實老農被綁票！歹徒開3億天價贖金藏驚人內幕　「火車上丟包」成關鍵

月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

怪癖柴屁屁狂倒退找「棒賽神位」　爸看傻眼...網：以為影片在倒帶！

生活熱門新聞

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

彰化男打1922同意採檢　指揮中心否認

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

9家丁丁首賣淡橙橘口罩　26日全台陸續開賣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

豚骨一燈拉麵　8月31日熄燈

嬤乳癌晚上偷哭！認做對1件事笑了　暖哭3.5萬人

彰化萬人血檢報告喊卡！台大公衛回應

台大醫挺「台灣模式」不普篩：防疫破口會翻很快

連CAT都不行　車牌24禁詞全曝光

北北基4縣市防大雨　巴威將轉中颱！颱風尾甩雨連下5天

更多熱門

相關新聞

勞動部鼓勵青年職前訓練加入國家隊　每人最多可領9.6萬

勞動部鼓勵青年職前訓練加入國家隊　每人最多可領9.6萬

勞動部指出今年因應肺炎疫情影響，為協助暫時無法就業的青年持續學習，取得國家重點產業的關鍵技術能力，青年只要參加勞動部所辦理1個月以上、每月達100小時的職前訓練課程，於訓練期間即按月發放學習獎勵金，最高可領取9萬6千元。

台北高溫創歷史新高　邱顯智籲制定高溫假

台北高溫創歷史新高　邱顯智籲制定高溫假

基本工資漲至2萬4000元　勞保費用也隨著上漲

基本工資漲至2萬4000元　勞保費用也隨著上漲

基本工資時薪僅漲2元　賴香伶：是在哈囉

基本工資時薪僅漲2元　賴香伶：是在哈囉

基本工資調高155.8萬人受惠　勞長許銘春：持續往調漲方向前進

基本工資調高155.8萬人受惠　勞長許銘春：持續往調漲方向前進

關鍵字：

勞動部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

彰化男打1922同意採檢　指揮中心否認

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面