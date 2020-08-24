月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

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記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府勞動局日前接獲民眾陳情，表示徵才訊息薪資不透明，其實政府在2018年就修正《就業服務法》部分條文，要求如果職缺薪資未達4萬元，企業就要公開薪資範圍，否則可能挨罰6萬至30萬元不等的罰鍰。然而，實際看看報紙或是人力銀行網站，違規的老闆還是一大堆。

大多數民眾找工作，或多或少應該都看過「薪資面議」這4個字。雖然《就業服務法》修正條文已經在2018年上路，但執行20個月，卻還是有許多企業主遊走在灰色地帶，甚至乾脆違規；根據《東森新聞》報導，某業者想聘請殺魚工，徵才廣告寫著凌晨1時至上午9時、薪水面談，實際致電詢問，起薪只有2萬7000元，刊登的廣告顯然與法規不符。

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▲報紙徵才廣告項目多，但還是有部分業者未依規定明確寫出薪資範圍。（圖／記者黃翊婷攝）

人力銀行網站方面，也有SPA業者誠徵美容師，薪水區間卻寫著2萬4000元至8萬元，區間跨度多達5、6萬元。然而，大多數民眾覺得徵才寫明薪資是好事，老闆們卻有不同的擔憂，在西門町經營小籠包店的廖姓老闆坦言，即便願意公開月薪是3萬5000元，但怕員工會互相比較，覺得在網路上看到的薪水和實際應徵的不一樣，到時可能會產生心結，進而影響到工作氣氛。

不過，根據勞動部的統計，薪資面議新規上路20個月，地方政府僅抓到14件，總計開罰44萬元。如今台北市政府勞動局接獲民眾陳情，局長陳信瑜也出面建議業者薪資揭露的寫法，企業在徵才資訊薪資進行揭露方式採用定額（例如月薪3萬元）、區間（例如月薪3.2萬元至3.5萬元）、或最低數額（例如月薪3.8萬元以上）等方式表達，但使用區間的薪資揭露時不宜超過5000元，以免因區間過大失去公開揭示之用意，如果薪資未達4萬元卻沒有講清楚，可能會面臨6萬至30萬元不等的罰鍰。

▼台北市勞動局建議雇主薪資揭露的寫法。（圖／台北市勞動局提供）