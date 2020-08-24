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養婆婆再扛200萬債務「噴光4年積蓄」　妻操18年重病放生台商夫

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記者黃翊婷／綜合報導

人妻阿美（化名）1982年與丈夫阿偉（化名）結婚，後來經商失敗舉家投靠台南娘家，沒想到丈夫就這樣把孩子及婆婆丟給她照顧，自己躲到大陸發展，就算她操勞到重病也沒有回來探望，苦等18年都沒有好的結果，最終心寒決定訴請離婚。

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲阿美在丈夫前往大陸之後，獨自扛下家庭生活的所有開銷。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

阿美在判決書中提到，結婚之後原本對未來充滿無限期待，1996年丈夫經商失敗，舉家投靠位於台南的娘家，5年之後丈夫表明要到大陸從事研發工作，隔年隨即搬出娘家，並把婆婆接來同住，之後夫妻倆分隔兩地，不僅聚少離多，平時也鮮少聯繫，「他每年只回來台灣2、3次」。

阿美提到，阿偉前往大陸之後幾乎不怎麼支付家庭生活費用，期間有長達6、7年一毛錢都沒給，她一人擔起照顧婆婆和孩子的所有開銷，同時還得償還當初經商失敗向朋友借的錢，「200多萬元是拿我4年的積蓄還的」；2014年因為健康因素不得不辭去工作，隔年3月間又因風濕性心臟病嚴重性二肩瓣狹窄及二尖瓣閉鎖不全、高血壓等疾患住院治療，短短一年多的時間總計住院3次，健康狀況近乎崩潰。

▲▼示意圖,老人,照顧,陪伴,家人,生病,健康（圖／123RF）

▲阿美照顧婆婆18年，卻都被丈夫無視。

即使身染重病，阿美依舊放不下88歲的婆婆，但連繫阿偉都被無視，只好強忍病痛繼續照顧，直到今年農曆年間舊疾發作，加上罹患疝氣等疾病，真的已經無力負荷，再度求救又遭拒絕，回想生病過程無人關照，長年來的委屈最終成為壓倒駱駝的最後一根稻草，讓她決定向法院訴請離婚。

由於阿偉經過合法通知皆未到場，也沒有出示任何書狀聲明。台南地院法官認為，兩人的婚姻破碎是因為沒有良好的互動及溝通，導致心結、積怨日漸加深，經比較衡量雙方應負相同責任，日前裁定准許離婚，也為阿美苦等丈夫18年的悲慘生活寫下句點。

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