美在台打造「F-16亞太維修中心」…加劇兩岸局勢　美智庫：政治意義大於軍事

▲中華民國空軍455聯隊F-16戰隼戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國F-16製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）去年與漢翔航空公司簽署「策略聯盟合作協議書」，準備將台灣打造F-16戰機的亞太維修中心。此舉引發北京當局不滿，而美國軍事專家指出，這項協議具有重要政治意義，顯示美方會繼續遵守協防台灣的承諾。

漢翔2019年12月與美商「洛克希德馬丁」簽署策略聯盟合作協議書，28日將在台中沙鹿成立F-16亞太維修中心；美國總統川普也批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群，預計在2026年完成所有交貨程序。

一連串的美台軍售關係，讓新加坡《聯合早報》指出，F-16維修中心在中美與兩岸關係緊繃期間高調成立，將導致兩岸局勢進一步升溫。華府智庫傳統基金會資深研究員成斌（Dean Cheng）向《美國之音》表示，此舉的政治意義遠大於軍事意義，顯示美方會繼續遵守協防台灣的承諾。

蘭德公司國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）也表示，這次的軍售顯示台美關係也日漸緊密，也顯現出美中關係有多緊張，「當美中關係更加合作時，美國不太會向台灣出售大量武器，我認為這次軍售顯示美台關係持續升溫，這在一定程度上是因為美中關係日益惡化。」

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