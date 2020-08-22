　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被炸成重傷...男釣客「該死好奇心」打開河邊木箱　嘣！慘遭地雷衰炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼韓戰時，南北兩韓在邊界埋下大量地雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓戰時，南北兩韓在邊界埋下大量地雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年夏季迎來史上最長的梅雨季，連日來的暴雨沖刷、土石流、洪水暴漲氾濫，使佈署在兩韓軍事緩衝區（DMZ）的地雷、未爆彈隨著漢江漂流至下游，南韓軍方利用地雷探測計，光是8月就搜出30多枚地雷，而上個月就傳出有釣客在漢江不幸被地雷炸成重傷的事件。

根據韓媒《中央日報》，南韓軍方昨（21）日前往兩韓接壤的前線地區，視察洪災毀壞嚴重的設施，並利用非金屬地雷探測器，尋找有無被洪流沖來的未爆彈，結果搜出北韓所埋設的30枚木盒地雷。軍方表示，幸好未演變成爆炸等大型事故。

南韓聯合參謀本部21日表示，軍方從本月3日起展開搜索，在江原道麟蹄郡、仁川市甕津郡延坪島上找出共2枚北韓木盒地雷，長20.3公分、寬7公分、高3.7公分，然而木盒內卻未發現引爆裝置與彈藥。

▲▼北韓軍所使用的木盒地雷，重量極輕、可漂浮水上。（資料照／達志影像／美聯社）

▲北韓軍所使用的木盒地雷，重量極輕、可漂浮水上。（資料照／達志影像／美聯社）

北韓木盒地雷重量極輕，可浮在水面上、隨波逐流，每當傳出豪雨災情，北韓木盒地雷便會被水流沖至南韓。2010年7月，京畿道漣川郡民間人士出入管制線內的沙彌川（임진강，臨津江支流），傳出有2名釣客撿起2枚木盒地雷，其中1枚地雷引爆，造成1名釣客當場死亡、另1名釣客重傷。

南韓聯合參謀本部也指出，軍方3日起投入約3千多名人力至京畿道坡州市、漣川郡、江原道華川郡、麟蹄郡、楊口郡、鐵原郡等前線地區，結果搜出28枚南韓軍方先前埋設的M-14、M-16共28枚反人員地雷。

▲▼南韓軍方利用金屬探測器，搜索被沖至漢江下游的地雷。（圖／達志影像）

▲南韓軍方利用金屬探測器，搜索被沖至漢江下游的地雷。（圖／達志影像）

然而直至最近，又傳出釣客遭到地雷誤炸重傷的事件！京畿道高陽警察署表示，上個月4日晚間6時49分，京畿道高陽市德陽區幸州外洞，金浦大橋所橫跨的漢江邊，一名70多歲的男釣客遭到北韓軍使用的反人員地雷炸成重傷。

高陽警察署研判，該地雷可能是洪水氾濫時被沖至漢江下游。

南韓聯合參謀議長朴漢基（박한기）叮囑土石流、河川氾濫洪災等區域災民務必當心地雷，「為保護國民生命與財產安全，軍方將儘速完成地雷偵測、除雷作業，以協助國民儘早回歸日常生活。」

►毀滅性暴雨「兩韓非軍事區大量地雷被沖走」！　軍方：數量仍未明
►市府員工死16天被發現！救14億「愛心島」遭洪水滅頂漂37公里...屍體腐爛

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
LIVE／雨越晚越猛！巴威估成中颱　氣象局說明最新動態
入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點
巴威颱風各國預測路徑出爐！　有機會再增強中颱
口罩實名制未領有救了！　8/31-9/13開放補領
快訊／新增1例境外移入！20多歲女赴墨西哥工作返國確診
國民黨擬聯合14縣市普篩　藍營2首長回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

線上遊戲結怨引殺機！美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

郵寄投票風波延燒！郵政局長否認「暗助川普」　承諾全國選票及時送達

新加坡發現「新冠病毒變種」從武漢傳至台灣　引發輕微症狀　

被炸成重傷...男釣客「該死好奇心」打開河邊木箱　嘣！慘遭地雷衰炸

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

拜登「8核心問題立場」打臉川普　透露上任100天內…翻轉美國4年窘境！

中國「高科技能力」還差一大截　《金融時報》：北京不願輕易報復美企

郵寄選票破5千萬張！川普警告大選結果「延後出爐」：恐永遠無法得知

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

線上遊戲結怨引殺機！美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

郵寄投票風波延燒！郵政局長否認「暗助川普」　承諾全國選票及時送達

新加坡發現「新冠病毒變種」從武漢傳至台灣　引發輕微症狀　

被炸成重傷...男釣客「該死好奇心」打開河邊木箱　嘣！慘遭地雷衰炸

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

拜登「8核心問題立場」打臉川普　透露上任100天內…翻轉美國4年窘境！

中國「高科技能力」還差一大截　《金融時報》：北京不願輕易報復美企

郵寄選票破5千萬張！川普警告大選結果「延後出爐」：恐永遠無法得知

率藍營14縣市挺入境普篩　侯友宜：各國都有做且非常重要！

快訊／台中40人登山團爬阿里山鄉「石山引水道」　1人跌墜50m深谷

布袋鳥店結束營業「放生」百餘隻　網批生態恐失衡...動保所將開罰　

煞車沒裝好！萌貓速奔爸懷裡撒嬌　腳一滑...溫馨畫面瞬間GG

老婆吵著要離婚！　辦手續路上老公「匕首插胸」結束生命：她綠我

入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點

老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

七夕最應景的「粉紅球鞋」總整理！情侶一起穿愛心小白鞋、金秀賢同款

蔡波能出生4個月暴風成長！　對比照曝光「驚人變化」…蔡阿嘎抱一下就手痠

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

戲院沒別人形同包場！情侶騎乘啪啪啪　監視器全都錄

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」

比利時情侶4個月玩遍台灣　離別前夕不捨哭了

南韓前總統幕僚：金正恩照片都偽造

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

更多熱門

相關新聞

感染半島！南韓新冠「全境擴散」激增332例

感染半島！南韓新冠「全境擴散」激增332例

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發第2波大流行，已嚴重波及演藝圈，不僅電視台SBS與CBS相繼傳出確診者，演員金元海、知名網漫《看臉時代》作家朴泰俊也接連確診，平台Netflix宣布遵照南韓防疫當局政策，決定停拍所有韓劇達1個月。南韓防疫當局稍早宣布，第2階段「社交距離防疫」實施範圍，從首都圈擴及至全國。

楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」

楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」

美擬在亞洲部署中導！陸外交部回應了

美擬在亞洲部署中導！陸外交部回應了

金與正登基女帝有望！北韓居民背誦「金語錄」

金與正登基女帝有望！北韓居民背誦「金語錄」

平壤市民傳被逼食用愛犬！俄使館駁斥：金正恩愛狗

平壤市民傳被逼食用愛犬！俄使館駁斥：金正恩愛狗

關鍵字：

日韓要聞國際軍武南韓北韓木盒地雷木箱梅雨鋒面暴雨地雷漢江

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面