「頭份大盜」逛世貿偷141萬紅土沉香　抱走19小時落網：愛收藏

▲信義警方根據監視器畫面鎖定林姓慣竊涉案，23日晚間將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區世貿一館今年8月21日展出佛教用品及相關藝術展覽，結果22日傍晚驚傳一間參展的高檔沉香廠商遭慣竊假扮民眾下手偷竊，廠商當下並未發現，事後隔天開門營業時，這才發現發現損失高達141萬多元的高檔沉香，只好報警請求協助，信義警方23日傍晚6點多循線在苗栗縣頭份逮捕到林姓「沉香大盜」（36歲、無前科）並找回廠商全部遭竊的高檔沉香物歸原主。

▲信義警方根據監視器畫面鎖定林姓慣竊涉案，23日晚間將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方在案發後19個小時迅速破案！專案小組獲報後調閱監視器影像，發現竊嫌開著向親戚長輩借來的自小客車前往世貿停車場停放，並在22日下午到世貿佛事用品展，買票入場參觀展覽，林男下午看展，發現被害廠家當晚收攤時，僅用黑布蓋住攤位，並未把高價的沉香藝品上鎖或帶走，認為有機可乘。

根據監視器畫面，被害業者21日在該館參展後，約晚間18時收攤離開，直到22日白天開門營業前盤整櫃上商品，這才發現攤位貨架上的高檔沉香不翼而飛，業者自行調閱監視器，發現是一名身穿白色T恤、牛仔褲、戴著黑色肩包的男子下手行竊，經清查遭竊的沉箱及極為高檔，僅次於高價奇楠沉香的富森紅土沉香、顯示竊賊也是熟門熟路的同行高手。

當時穿著白色T恤、牛仔褲的林男便順手拿攤位的紙箱，下手偷走該攤位內被黑布蓋住的高檔奇楠沉香、紅土沉香、越南沉香等三種最貴的沉香木、粉末和藝品，這些高檔的沉香木料市價約140多萬元。

信義警方到苗栗頭份找到林姓竊嫌時，他相當訝異警方在短短不到20小時就找上門，但對於下手行竊的動機說詞避重就輕，他被捕後向警方表示，自己對於木雕及沉香等高價木製品有收藏興趣，也曾深入研究，當天看展發現廠家的防盜設施相當薄弱，認為有機可乘才會臨時起意下手行竊，但得手高價沉香尚未脫手就遭警方逮捕，警方將待完成警詢筆錄後依竊盜罪嫌將他送辦。

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