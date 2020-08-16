北一補習班10餘工讀生校外發傳單　遭2騎士辣椒水攻擊！

▲圖為信義分局外觀。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者張君豪／台北報導

16日下午2時許，北市信義區有補教業者趁周日在台北市松山工農門口發傳單，結果卻遭兩名頭戴安全帽騎士經過持辣椒水攻擊，造成10多名補習班工作人員眼睛刺痛，遭辣椒水攻擊的補習班讀生趕緊到校內用自來水沖洗眼睛並就醫，轄區信義警分局獲報後，正派員了解這場突發噴辣椒水攻擊事件的始末。

遭辣椒水攻擊的是北市知名北一補習班工作人員，8月11日北一補習班人員才在北市南港高中發傳單因肢體碰撞，與另外一家建功補習班人員互嗆，甚至大打出手，轄區南港警方還出動快打部隊到場處理，並將鬥毆雙方依違反社會秩序維護法移送法辦。警方不排除16日下午的攻擊事件與前案有關。

目前補習班已派人到信義警分局報案，警方根據監視器畫面鎖定涉案人身分，目前正循線深入調查，但是否為補習班招生衝突引發校園外針對性尋仇攻擊，警方則以案件偵辦中不願證實。

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