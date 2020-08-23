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北北基4縣市大雨特報　巴威將轉中颱「颱風尾甩雨連下5天」水氣最多時間曝

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，今晨2時巴威中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

北北基4縣市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（23日）台灣仍受到輕度颱風巴威外圍環流的影響；周一起台灣附近受其引進的西南風（颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。而氣象局預估，巴威今就會增強為中度颱風。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市和屏東縣發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今基隆北海岸、屏東地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼巴威颱風將逐漸遠離台灣，但吳德榮提醒要注意「颱風尾」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時巴威中心氣壓980百帕，中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行，中心附近最大風速每秒28公尺（即每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。根據氣象局預報資料，估巴威在未來12小時將轉為中度颱風。

氣象局說，今白天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢較明顯，而東半部地區降雨稍趨緩，僅午後山區有局部雷陣雨，下半天隨著颱風遠離，除了迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨逐漸趨緩；氣溫方面，西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣仍較悶熱。

氣象局表示，周一、周二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三至周六西南風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼今受到颱風外圍環流影響，各地仍有水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，巴威颱風因其東南方的太平洋高壓增強，所產生的導引氣流，將其導向東北前進至琉球西方海面；之後，其東側太平洋高壓增強並向北擴展，導引氣流將其轉往偏北至北北西，撲向大陸東北至韓國一帶；而巴威強度持續增強，於周三達最強。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，巴威未來路徑及強度變化，亦有類似的預測；不過，50次模擬路徑的分布，從韓國西側海面直撲大陸東北的機率已見提高。

吳德榮說，今台灣仍受到巴威外圍環流的影響；周一起台灣附近受其引進的西南風（颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今巴威外圍環流的影響，西半部雲量仍多有局部陣雨，南部地區及中部山區的對流較強，應注意較大雨勢；東半部因在背風面，天氣較22日好轉，但仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，周一、周二西南風影響，天氣不穩定，迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，並有較大雨勢，其他地區晴朗炎熱；周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），其他地區也有降雨機率；周六西南風減弱，水氣減少，但大氣仍不穩定。

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