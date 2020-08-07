非洲確診「破百萬」！　WHO：疫情仍未達到高峰

▲南非民眾在街頭抬棺抗議封城，國家失業率達到歷史高點。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

非洲自從埃及2月宣布首例新冠確診，總確診病例在短短5個月內就超過100萬人，已經有超過2萬1千人因此喪生。然而疫情專家卻表示，非洲的新冠疫情仍未迎來顛峰。WHO在7月時曾警告，非洲可能即將迎來一次「加速疫情」。許多疾病專家也表示，非洲大陸交通、醫療不便，導致真正的疫情數字被隱匿。

南非是目前非洲國家中確診人數最高的，占據超過一半的非洲確診案例。文明古國埃及則名列第二，擁有9萬4千感染案例。

疫情專家麥迪（Shabir Madhi）告訴《半島電視台》，談論非洲確診人數超過百萬「沒有意義」，「這不能夠量化新冠擴散的真實程度。非洲國家在幾個月裡都缺乏對病毒的檢測，無法瞭解肺炎影響下的真實情況。」

WHO非洲地區負責人史蒂芬 （Mary Stephen）表示，「非洲尚未迎來疫情高峰。超過80%的新增病例都來自鬆綁封城政策的國家。」

然而新冠影響的層面不僅是健康，也使得原本經濟狀況不佳的國家受到封城政策所苦。南非在3月時頒布了世界上最嚴苛的封城手段，但有將近300萬人在這期間失去了工作，讓南非的失業率在上半年達到了驚人的30.1%。經濟拮据讓一些國家在面對疫情防控的程度上兩難，是選擇讓民眾有飯吃，又或徹底防堵新冠爆發。