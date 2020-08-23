鬥牛犬遭貨車倒車輾斃　女飼主求償3萬8！法官判賠一半：妳也有責任　

▲陳女所飼養的鬥牛犬不慎遭輾斃，法官判決劉女照顧也有疏失，所以各負一半責任。（圖／取自免費圖庫Pixabay／替代照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓貨車司機，3月份時因倒車沒注意，不慎將劉姓女子所飼養的法國鬥牛犬輾斃；劉女因而向陳男求償鬥牛犬價值3萬8千元的費用。但法官認為，劉女將狗籠放置近道路中間，設置之狗鍊過長導致犬隻活動範圍過大，侵入公眾使用之道路而死亡，認為劉女也需一半責任，故判陳男只需賠償1萬9千元。

判決書內容表示，2020年3月18日上午，陳男駕駛小貨車送貨時，為方便卸貨故倒車開至現場，就在倒車時車輪突然碰一聲壓到東西，下車察看時，發現是1隻狗，但還未死亡；陳男趕緊將牠從車底拖出嘗試救治，惟約莫過了2 分鐘後，小狗仍傷重死亡。

劉女主張，陳男在倒退時，因未注意車後狀況，才會輾壓到這隻法國鬥牛犬，導致犬隻當場死亡，因被告過失駕車行為，所以請求賠償犬隻之價值3萬8000元。

法官調查後認為，陳男在倒車時，疏未注意車後狀況，謹慎緩慢倒車，導致不慎撞死犬隻，為有過失；又依照片顯示，犬隻遭輾壓之地點已接近巷子中道路之中心點，足見劉女違反前開道路交通管理處罰條例之規定占用巷道，且設置之狗鍊過長，導致犬隻活動範圍過大、侵入公眾使用之道路範圍，並疏未訓練管束。

故法官最後認定，兩造過失形成損害原因力之大小及過失程度比例，認兩造各應負50%之過失責任方為公允。準此，經依首揭規定減輕被告之賠償金額後，原告得請求賠償之金額應以1萬9000 元為限。

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