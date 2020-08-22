深山鐵皮屋誕生冠軍國手！無國界教師學會助「全台最強柔道小學」繼續追夢

▲台灣柔道界傳奇！「梅園國小」柔道隊位居偏遠的雪霸國家公園，環境資源匱乏卻奪得百座冠軍獎盃，如今在「華人無國界教師學會」協助下讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

記者林育綾／台北報導

全台最強柔道小學「梅園國小」奪得超過百座冠軍獎盃，校園位於苗栗偏遠的雪霸國家公園內，資源相當不足，沒人能想像訓練場是在頂樓加蓋的鐵皮屋，地板和屋頂一度破損不堪；後來在「華人無國界教師學會」爭取資源扶助下，將訓練場翻新，也爭取經費讓孩子能夠繼續安心比賽！該學會以協助教育弱勢為目標，更堅信天生我材必有用，只要發揮自己的專長，就算身處極度偏遠的地方，也能夠與這世界拼搏。

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▲「華人無國界教師學會」成立2年，吸引許多優秀師長和社會人士加入。（圖／記者林育綾攝）

因為看見偏鄉與都市的教育資源落差，卻始終無人能真正補足和翻轉，教育工作者王淑俐在2018年8月成立了「華人無國界教師學會」，短短2年已號召多人加入，也有多項成果和計畫持續進行。今（22）日舉行第一屆第3次會員大會，現任理事長的她說，「偏鄉其實不只是缺錢，還需要教育的力量和專業」。

王淑俐說自己的出身就是教育弱勢，因為家裡窮困，後來靠著讀師範體系成為教師；但如今的教改一改再改，貧窮的孩子不如以往能靠公費翻身，從小沒錢買參考書、上補習班，更別說唸私立學校、出國遊學，能應付教改的只有都會區的學校，但對於偏鄉教育弱勢的校園來說，變得比以往更困難。

其中「梅園國小」是學會成立以來決心持續扶助的專案之一，該校的柔道隊在成軍6年時，就奪得全國柔道競賽的獎盃約100座，幾乎壟斷了台灣的國小柔道界，傲人成績讓人以為他們是市區體育名校、擁有最好的環境設備、國手級教練，實際上，梅園國小位居苗栗泰安鄉雪霸國家公園內，非常偏遠，訓練場甚至是不被政府認可的頂樓加蓋鐵皮屋。

梅園國小的學生幾乎都是泰雅族原住民，家庭經濟環境普遍不好，父母需要去都市打拼，從部落到苗栗市區將近2小時車程，通常一個月才能回去一次看孩子，因此孩童在缺乏陪伴與關懷下，產生學習失衡的狀況，梅園國小的老師才決定透過孩子們先天的運動優勢，以柔道和角力的優異運動表現，讓孩子能因為體育專長，在升學之路更順遂，甚至成為國手。

▲▼梅園國小的訓練場屋頂一度漏水、發霉，木頭地板也殘破不堪。（圖／華人無國界教師學會提供）

但是偏鄉學校的資源匱乏，柔道教室的屋頂還一度漏水、發霉，訓練場的木頭地板也殘破不堪，加上參與全國賽事也需要大筆經費，很多孩子因為經濟困難只能放棄。在「華人無國界教師學會」的常務理事王悅賢引介後，獲得南港扶輪社的全額贊助捐款，翻修了訓練場，讓孩子有更安全舒適的環境練習，也有經費更無慮的參加比賽。王淑俐說，這2年來透過扶輪社加上學會的傾注，大約投入了1百萬元。

▲「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）



除此之外，該學會也在今年7月獲得UPS（優比速全球物流）的贊助，申請到30多萬的補助款，用來推動偏鄉「閱讀教育」。閱讀推動小組由多位資深校長、老師組成，負責規劃課程、編輯教材，培訓「北極星教師」進入偏鄉學校進行閱讀教學，預計每月至少一次，至少持續至明年5月。

王淑俐期望「華人無國界教師學會」成為偏鄉學校及教育弱勢的專家，打破教育資源不平等的情況，也期望帶領更多老師們有「無國界教師」的意識，不只是以擔任名校的師長為傲，而是突破框架，思考能否以教師的身份幫到更多孩子。但她也呼籲，不是只有教師資格的人才能夠加入，只要對這領域有熱忱和意願，都歡迎一同投入。

▲「華人無國界教師學會」舉行第一屆第3次會員大會，梅園國小的卓校長、柔道隊成員、教練都前來參與。（圖／記者林育綾攝）

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