　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深山鐵皮屋誕生冠軍國手！無國界教師學會助「全台最強柔道小學」繼續追夢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

▲台灣柔道界傳奇！「梅園國小」柔道隊位居偏遠的雪霸國家公園，環境資源匱乏卻奪得百座冠軍獎盃，如今在「華人無國界教師學會」協助下讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

記者林育綾／台北報導

全台最強柔道小學「梅園國小」奪得超過百座冠軍獎盃，校園位於苗栗偏遠的雪霸國家公園內，資源相當不足，沒人能想像訓練場是在頂樓加蓋的鐵皮屋，地板和屋頂一度破損不堪；後來在「華人無國界教師學會」爭取資源扶助下，將訓練場翻新，也爭取經費讓孩子能夠繼續安心比賽！該學會以協助教育弱勢為目標，更堅信天生我材必有用，只要發揮自己的專長，就算身處極度偏遠的地方，也能夠與這世界拼搏。

▲▼「華人無國界教師學會」舉行第一屆第3次會員大會，許多成員、梅園國小柔道隊都前來參與。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

▲「華人無國界教師學會」成立2年，吸引許多優秀師長和社會人士加入。（圖／記者林育綾攝）

因為看見偏鄉與都市的教育資源落差，卻始終無人能真正補足和翻轉，教育工作者王淑俐在2018年8月成立了「華人無國界教師學會」，短短2年已號召多人加入，也有多項成果和計畫持續進行。今（22）日舉行第一屆第3次會員大會，現任理事長的她說，「偏鄉其實不只是缺錢，還需要教育的力量和專業」。

王淑俐說自己的出身就是教育弱勢，因為家裡窮困，後來靠著讀師範體系成為教師；但如今的教改一改再改，貧窮的孩子不如以往能靠公費翻身，從小沒錢買參考書、上補習班，更別說唸私立學校、出國遊學，能應付教改的只有都會區的學校，但對於偏鄉教育弱勢的校園來說，變得比以往更困難。

其中「梅園國小」是學會成立以來決心持續扶助的專案之一，該校的柔道隊在成軍6年時，就奪得全國柔道競賽的獎盃約100座，幾乎壟斷了台灣的國小柔道界，傲人成績讓人以為他們是市區體育名校、擁有最好的環境設備、國手級教練，實際上，梅園國小位居苗栗泰安鄉雪霸國家公園內，非常偏遠，訓練場甚至是不被政府認可的頂樓加蓋鐵皮屋

梅園國小的學生幾乎都是泰雅族原住民，家庭經濟環境普遍不好，父母需要去都市打拼，從部落到苗栗市區將近2小時車程，通常一個月才能回去一次看孩子，因此孩童在缺乏陪伴與關懷下，產生學習失衡的狀況，梅園國小的老師才決定透過孩子們先天的運動優勢，以柔道和角力的優異運動表現，讓孩子能因為體育專長，在升學之路更順遂，甚至成為國手。

▲▼「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

▲▼梅園國小的訓練場屋頂一度漏水、發霉，木頭地板也殘破不堪。（圖／華人無國界教師學會提供）

▲▼「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

但是偏鄉學校的資源匱乏，柔道教室的屋頂還一度漏水、發霉，訓練場的木頭地板也殘破不堪，加上參與全國賽事也需要大筆經費，很多孩子因為經濟困難只能放棄。在「華人無國界教師學會」的常務理事王悅賢引介後，獲得南港扶輪社的全額贊助捐款，翻修了訓練場，讓孩子有更安全舒適的環境練習，也有經費更無慮的參加比賽。王淑俐說，這2年來透過扶輪社加上學會的傾注，大約投入了1百萬元。

▲▼「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

▲「華人無國界教師學會」協助梅園國小柔道隊翻新訓練場、爭取比賽經費，讓孩子能持續圓夢。（圖／華人無國界教師學會提供）

除此之外，該學會也在今年7月獲得UPS（優比速全球物流）的贊助，申請到30多萬的補助款，用來推動偏鄉「閱讀教育」。閱讀推動小組由多位資深校長、老師組成，負責規劃課程、編輯教材，培訓「北極星教師」進入偏鄉學校進行閱讀教學，預計每月至少一次，至少持續至明年5月。

王淑俐期望「華人無國界教師學會」成為偏鄉學校及教育弱勢的專家，打破教育資源不平等的情況，也期望帶領更多老師們有「無國界教師」的意識，不只是以擔任名校的師長為傲，而是突破框架，思考能否以教師的身份幫到更多孩子。但她也呼籲，不是只有教師資格的人才能夠加入，只要對這領域有熱忱和意願，都歡迎一同投入。

▲▼「華人無國界教師學會」舉行第一屆第3次會員大會，許多成員、梅園國小柔道隊都前來參與。（圖／記者林育綾攝）

▲「華人無國界教師學會」舉行第一屆第3次會員大會，梅園國小的卓校長、柔道隊成員、教練都前來參與。（圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
女兒25樓高速墜下！　四川爸心急衝去接「被砸中雙亡」
20年來第一次！　鄭弘儀抓包名嘴偷吃…他尷尬解釋原因
快訊／別白跑！　「淡水漁人碼頭煙火秀」確認延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預訂43份早餐！老闆狂叩10幾通...台南陳小姐「掛斷秒神隱」　網怒喊肉搜

深山鐵皮屋誕生冠軍國手！無國界教師學會助「全台最強柔道小學」繼續追夢

台灣輸出病例總整理！赴上海個案「狀況詭異」連驗5天僅1次陽性

「新冠病毒變種」傳到台灣　莊人祥：3月就消失了影響不大

北北基等13縣市豪大雨特報！颱風「巴威」雨彈灌南台灣

政風調查今告一段落！陳時中：鼓勵葉彥伯做對的事情

堅決不入境普篩！陳時中曝「多花8億下場」醫療大崩潰：台灣可能變孤島

網路好感度跌落谷底　陳時中笑回：我又不是在當明星

iTunes太難用！傳影片檔受限多　網推「這軟體」：從此海闊天空

大稻埕煙火秀估8萬人湧進　陳時中籲坐車、進場口罩一定要戴起來

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

預訂43份早餐！老闆狂叩10幾通...台南陳小姐「掛斷秒神隱」　網怒喊肉搜

深山鐵皮屋誕生冠軍國手！無國界教師學會助「全台最強柔道小學」繼續追夢

台灣輸出病例總整理！赴上海個案「狀況詭異」連驗5天僅1次陽性

「新冠病毒變種」傳到台灣　莊人祥：3月就消失了影響不大

北北基等13縣市豪大雨特報！颱風「巴威」雨彈灌南台灣

政風調查今告一段落！陳時中：鼓勵葉彥伯做對的事情

堅決不入境普篩！陳時中曝「多花8億下場」醫療大崩潰：台灣可能變孤島

網路好感度跌落谷底　陳時中笑回：我又不是在當明星

iTunes太難用！傳影片檔受限多　網推「這軟體」：從此海闊天空

大稻埕煙火秀估8萬人湧進　陳時中籲坐車、進場口罩一定要戴起來

李芷婷唱一半...謝和弦驚現台下告白！　秒打槍：我的菜是J.sheon

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

羞羞臉！　浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」證書

馬英九稱台灣是棄子　外交部斥：失敗主義言論、反外交謬論

1～6月都能賞花！台中忘憂森林秘境　搭火車賞櫻還能露營超放鬆

日本最恐怖遊樂園！設施破舊「如鬼屋」仍對外營業　網卻大讚：氣氛很棒

貓星人淡定看「毛茸小山竹遭切割」　網友全驚呆：Magic～

劉以豪黑披風帥炸「6款劇照曝光」！天冷心疼古力娜扎衣服薄

米其林指南首度前進台中　美食家預測這些餐廳會摘星

建商搶攻台積電宅男購屋大戶　中科新案最高3字頭起跳

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

撿到飄怪香黑石會「冒香汁」　價值高達600萬

颱風巴威生成！今晚離台最近

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

巴威颱風最快今生成防豪雨彈！　發警報機率曝

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

巴威最快今生成將快速增強　颱風尾甩雨「連下一整周」

熱低壓最快周六成強颱　不排除海警

外圍環流影響　氣象局發大雨特報

合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

國光女神熟睡「遭親爸伸狼爪」

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面