Live／巴威深夜逼台！過去3小時增強「5縣市防豪大雨」

記者柯沛辰／台北報導

今年第8號颱風巴威22日上午8點生成，北部、東部上半天陸續出現降雨，加上外圍環流影響，南部地區下半天也有雨勢。由於巴威到深夜都很靠近台灣，影響北部、東半部海面，因此氣象局持續發布海上颱風警報，稍早針對5縣市發布豪雨、大雨特報，預計深夜11點30分解除海上警報。

氣象局晚間8點30分發海警指出，巴威20時中心位置在北緯25.3度，東經123.6度，在台北東方約210公里海面上，中心氣壓985百帕，目前以每小時10公里速度往北北東轉東北行進，預計24小時後會在台北東北東方約430公里海面上。

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▲8月22日20:10衛星雲圖。（圖／氣象局）

根據氣象局觀測，巴威過去3小時略為增強，中心目前台北東方海面，暴風圈已進入台灣北部、東北部海面，預計颱風強度未來仍有持續增強，暴風圈也有擴大趨勢。

受外圍環流影響，各地易有短時強降雨，南投縣、屏東縣已有豪雨發生，屏東縣今晚至明天23日有局部大雨、豪雨發生機率，基隆北海岸、高雄及大台北山區也有局部大雨發生機率，需注意溪水暴漲、雷擊和強陣風，低窪地區慎防淹水。

▲巴威動向。（圖／氣象局）

▲4縣市大雨特報，屏東縣則需注意豪雨。（圖／氣象局）