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陸新增12例確診！正式啟動新冠疫苗「緊急使用」：防秋冬大爆發

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▲▼捐血，抽血，醫療，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情持續擴散，疫苗的誕生備受矚目。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸22日新增12例確診，均為境外輸入病例，對於疫苗的研發，國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉22日表示，7月22日正式啟動新冠肺炎疫苗的緊急使用。

▲▼注射劑，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲中國已於7月22日正式啟動新冠肺炎疫苗的緊急使用。（圖／CFP）

鄭忠偉22日在央視節目中表示，中國已於7月22日正式啟動新冠肺炎疫苗的緊急使用，但未提到具體施用對象。路透社22日指出，接受實驗中疫苗注射者來自高風險群體，並引述鄭忠偉說法，稱當局或考慮稍微擴大緊急使用疫苗的計劃，以防秋冬可能爆發的疫情。

大陸《疫苗管理法》明確規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛生健康委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛生健康委在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。目的是在醫務人員、防疫人員、邊檢人員以及保障城市基本運行人員等特殊人群中，先建立起免疫屏障，整個城市的運行就會有穩定的保障。

國藥集團中國生物20日和21日，分別與秘魯、摩洛哥以及阿根廷，簽訂有關新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗的合作協定並舉行啟動儀式，這標誌著中國生物新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗全面提速，更多的樣本量及不同地區的臨床試驗資料將大大提升新冠滅活疫苗上市進程。

據大陸國家衛健委23日消息，8月22日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，均為境外輸入病例（河北5例，天津2例，廣東2例，陝西2例，福建1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在福建）。

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