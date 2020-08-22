彰化採檢通報確有異常！陳時中：中央有無督導不周「也在調查之內」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

彰化衛生局篩檢居家檢疫無症狀者遭政風調查，中央流行疫情指揮中心清查全台各縣市通報資料，確實僅有彰化縣案件數較多、有異常情況。指揮中心指揮官陳時中今（22）日受訪表示，通報資料到系統，不代表「和指揮中心報告」；至於中央沒有發現異常數字，陳時中特別補充「有無督導不週也在調查之內」。

針對彰化衛生局案件，局長葉彥伯最初發表聲明指出，採檢資料都在電腦裡面，有多少人採檢，中央看得到也查得到；陳時中日前接受廣播專訪時表示，該措施中央確實不知情「知道我就不用去查了」。

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指揮中心20日另外清查全台各縣市居家檢疫採檢情況，指揮中心發言人莊人祥昨表示，僅有彰化縣案件數較為異常，其餘縣市無症狀者採檢多屬特殊專案，如多人染疫華航班機等，整體而言都能解釋，無異常狀態。

陳時中今（22）日記者會後受訪表示，這個通報查可以查到，但無法天天盯著數目看，更重要的是通報不代表有經指揮中心報准。至於中央沒有發現通報異常情況，陳時中特別補充，有無督導不週也在我們調查之內。

陳時中記者會中提到，政風調查5天，到今天告一段落，還需要撰寫報告等，到明早會再看看進行到什麼情況。陳時中說，「指揮中心我的作風大家清楚，資料一定會和大家共享，我還是強調，重要是透明，才能產生信任感」。