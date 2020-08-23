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首戰即終戰？　學者轟馬英九「像北京恐嚇台灣一樣」：邏輯錯誤！

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，指出蔡政府不承認九二共識，是把國家推到戰爭邊緣，共軍攻台是「首戰即終戰」。對此台灣智庫諮詢委員董立文認為，馬的說法就像北京對台恐嚇一樣，這樣的台灣只有一條路「就是投降」。

據《自由時報》報導，董立文指出，馬英九的說法顯見還活在過去，渾然不知中國的政治形勢以及美中關係產生了大變化，馬口中的「九二共識」已被習近平定調為「一國兩制台灣方案」，也未看到美中新冷戰的態勢。

戰略學者蘇紫雲則認為，以現況而言，印太地區仍還沒有開戰，處在廣義的承平時期，而美軍持續強化在印太部署，馬日前提出美軍不會馳援的觀點，是相當糟糕的猜測。

蘇紫雲表示，馬的言論「令人遺憾」，台灣的國防設計是依靠自己，美軍馳援與否是另一回事，該說法是昧於戰略現況、倒果為因，且造成區域不安的是中共，所以強化自己的防衛力量就說是刺激中共的解釋，是斯德哥爾摩症候群、也是邏輯錯誤。

蘇紫雲曾指出，台灣是擁有全球最嚴密防空體系之一的國家，除主力防衛戰機之外，短中長程的防空飛彈相互覆蓋組成複合的防空圈，在內線作戰的戰場特性下，足以確保國土防空與制空優勢；相形之下，大陸內部在2020年接連出現疫情、水情、政情的情況下，又在外部挑起戰情，北京著實面對「四不穩」的壓力；解放軍不思搶險救災的護民行動，反而接連對外採取軍事威嚇。

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