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嘉義火車站沉睡大白熊戴上「啾咪口罩」　搶搭七夕情人風

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▲▼ 情人節大變身！啾咪大白熊 邀您來嘉義市浪漫過節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義火車站前沉睡大白熊變身換搭情人節裝扮，戴上超萌「啾咪口罩」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

浪漫滿分的七夕情人節即將到來，嘉義火車站前的沉睡大白熊再度出擊，搭配情人節換上超萌「啾咪口罩」，這次特別設計逗趣的俏皮表情，讓大白熊可愛度破表，即使是在沉睡中也能吸引眾人目光。

▲▼ 情人節大變身！啾咪大白熊 邀您來嘉義市浪漫過節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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為了更加深防疫宣導的創新印象，嘉義火車站前的沉睡大白熊不斷出新招。觀光新聞處新聞行政科長孫煜勝說，火車站前的沉睡大白熊已經是嘉義市新地標，也是防疫宣導的重要角色，很多遊客都是因它而來，為的就是想捕捉每次不同口罩的款式照片。繼前一次的客家花布圖案，我們再跟上七夕情人節腳步，換上啾咪款式，外加兩顆大小愛心，祝福大家情人節快樂！

孫煜勝表示，嘉義市有很多好吃好玩值得您來體驗，如果是大白熊迷也可以搭乘今年6月正式上路的中山幹線電動公車，亮眼車身及可愛動物圖案內裝保證吸睛，而且站站都有熱門景點及美食。另外還有10月即將登場的「全國最大光藝術夜遊展演-光織影舞」，讓您從早到晚暢遊嘉義市。

▲▼ 情人節大變身！啾咪大白熊 邀您來嘉義市浪漫過節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

面對疫情嘉義市政府秉持「鬆綁不鬆懈」的態度，呼籲市民朋友謹記拱手、不握手、多洗手的三手原則。配合中央疫情指揮中心宣布八大公共場所「務必戴口罩」，包括醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、室內的展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所以及大型活動等人潮擁擠及密閉空間。

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