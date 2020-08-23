南台灣旅遊新亮點！高雄燈塔重新開放　體驗「船隻入港」震撼感

▲高雄燈塔整修後重新開放。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

南台灣旅遊新選擇！交通部航港局表示，高雄燈塔及園區歷經3年整建工作，已於今年8月完工，將重新對外開放，民眾可享受百年歷史的文化之旅與得天獨厚的自然風光。高雄燈塔是全台唯一「與砲台共構」的燈塔，歷經清朝、日治時代，建造至今已137年，歷史相當悠久，可見證打狗港的發展史。

航港局表示，為維護具有百年歷史的高雄燈塔，自2017年起依「台灣地區燈塔整建及發展計畫」，進行燈塔整建、補強及老舊設施更新、改善等，全力提升建築物的可看性與公共安全，以達成保存海洋文化資產目的，歷經3年的努力，終於今年8月完成園區整建工作。

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▲園區內設有文史室供參觀。（圖／航港局提供）

高雄燈塔舊稱旂後山燈房或旗後燈塔，是全台唯一與砲台共構的燈塔，原為1883(清光緒9) 年所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916(日大正5)年打狗開港後，日本人為配合高雄港區擴建計劃而改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損發光運作，足以見證打狗港的發展史。

航港局表示，塔園區內設置文史室，參訪遊客可透過互動設施瀏覽燈塔大事記、經典影音及老照片集錦等。另下載「高雄燈塔」app，即可體驗船隻入港與燈塔點燈、砲台射擊及旗津一日攤販的互動小遊戲，還有AR擴增實境拍照功能，可以與景點拍下自己的專屬照片。