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玩命關頭真實版！貨車拒檢「萬華→汐止」飆逃20公里　國道撞警後落跑

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記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區10日晚間9時許，北市保大警員在環河南路、和平西路路口進行路檢勤務時，遇到一輛小貨車拒檢衝過路檢點，警員見狀立刻開車追逐，雙方一路從環河快速道路追到國3汐止北上匝道，追了約20公里遠，小貨車男駕駛見警窮追不捨，竟在匝道口倒車迴轉把警車撞爛。男子眼見車輛卡住動彈不得，趕緊棄車逃逸。警方已調閱監視器畫面，將擴大追查男子下落。

▲▼警車車頭嚴重受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警車車頭鈑金凹陷、保險桿碎裂。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，北市保大警員當時正進行路檢勤務，突然一名男子駕駛著小貨車拒檢直接衝過路檢點，李姓警員（30歲）見狀駕駛巡邏車，載著高姓（47歲）小隊長與張姓（36歲）警員，一路在後狂追。男子見到警方窮追不捨，立即加速往前衝，在市區和國道展開追逐戰。

▲▼小貨車拒檢逃逸，駕駛最後在倒車撞警車後跳車逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車拒檢逃逸，駕駛最後在倒車撞警車後跳車逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車拒檢逃逸，駕駛最後在倒車撞警車後跳車逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車拒檢逃逸，駕駛最後在倒車撞警車後跳車逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車駕駛倒車撞爛警車後跳車逃逸。（圖／記者游宗樺攝）

男子為了躲警，開著小貨車開上環河快速道路，再進入市民高架道路狂飆，接著從環東大道開入國道3號逃竄。期間小貨車為了躲避警方追趕，還一度開進國道5號，在國道上直接大迴轉接回國道3號，最後開了約20公里後在國3北上汐止出口匝道與警方狹路相逢，小貨車為了躲警倒車迴轉想要開回高速公路，車尾卻因路幅狹小撞上警車，鋼製的升降尾門當場把警車撞爛。

男子見到小貨車跟警車卡在匝道口，立即棄車逃跑，留下保大、國道警員及被撞爛的警車。警方已將小貨車扣回調查，同時調閱沿線監視器，並透過車牌掌握車主身份，將循線通知駕駛到案說明，不排除向他追索警車修復費用。

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