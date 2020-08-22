巡邏站崗再搭配不定時臨檢　鳳林警「護柚專案」滴水不漏

▲▼護柚專案於重點時段加強巡邏提高見警率。（圖／鳯林分局，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉文旦柚全國聞名，深受消費者喜愛，每年中秋節前夕為文旦柚採收期，鳳林分局歷年都會規劃「護柚專案」加強防竊，今年「護柚專案」與往年不同，規劃二階段實施，第一階段期程自8月15日起至8月31日止及第二階段期程自9月1日起至採收期結束。藉警方主動出擊防竊，讓柚農放心、安心。

▲▼搭配不定時路檢及擴大臨檢，防制柚農辛苦成果遭竊。

中秋節應景水果文旦柚目前雖尚未進入採收期，但由於文旦柚價格逐年上漲，導致柚農如臨大敵擔心文旦柚被竊。鳳林分局成立「護柚專案」編組，第一階段依各所轄區柚園種植分佈狀況，於夜間及深夜時段執行巡邏、便衣守望防竊勤務，第二階段針對瑞穗區劃分二區域執行，以台九線為界東側（瑞穗鄉鶴崗地區）由瑞穗所執行，西側由富源與大富所、紅葉與舞鶴所組合警力執行，分別針對文旦產區及集收場設置巡邏箱，加強周邊道路防竊巡邏盤查可疑人車，以防制文旦柚竊案發生；另偵查隊警力主要在複式加強二區域警力不足的空隙時段，再搭配不定時路檢及擴大臨檢，全力防制柚農辛苦成果遭竊。

鳳林分局長林昆達表示，護柚專案是分局每年重要勤務之一，為防止柚農心血遭宵小竊取，編排重點時段加強巡邏提高見警率，主動盤查可疑人車，防制柚農心血在最後關頭遭竊，也呼籲民眾共同來參與防竊工作，在文旦柚採收期間，如有發現可疑人、車進出果園或佯稱受僱工人時，請儘速通知派出所或撥打110報案，全民一起來防制竊盜，共維地方治安。

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