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東管處首場兒童部落營　深入部落體驗...學童滿滿收穫

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▲小朋友深入體驗部落文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲小朋友深入體驗部落文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，於2020年寒暑假首次推出兒童部落營「童部野放」共4場次，帶孩子走進靜浦、奇美、都歷及貓公等部落，以動手實作學習部落的生活智慧，成為最接近土地文化的營隊活動。

暑假最終場「貓公部落-小草野放．田園童年探奇」4天3夜部落兒童營於8月18日圓滿結束，14位來自全台各地的孩子揹著放牛飯包，跟著faki(阿美語，意指叔叔)到山上設置捕鳥陷阱、運用自然素材製作竹槍及林投葉眼鏡等童玩，中午一同品嚐包有糯米飯及siraw(阿美語，意指鹽巴醃製的生豬肉)的飯包；另跟著fayi (阿美語，意指阿姨)走進部落菜園，認識環境中常見的野菜，品嚐族人「八菜一湯」傳統料理；最後更到貓公溪進行「封溪捕魚」Pakelang (阿美語，意指慶功)，慶祝活動圓滿結束。

花蓮的貓公部落位於阿美族聖山奇拉雅山下，海岸山脈帶來的豐富自然生態造就族人自給自足的生活文化，孩子們透過部落耆老的帶領，體驗部落與森林、田園及溪流互助的模式，見識部落代代相傳的生活智慧，讓孩子懂得保護自然生態的課題，進而珍惜自己生長的環境。

參與的孩子表示「我最喜歡吃村長做的siraw(以鹽巴醃製的生豬肉)，村長教我們做的竹槍也很好玩！」，家長們也反應「孩子不僅有個愉快的假期，更留下歡笑與滿滿的收穫。」

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