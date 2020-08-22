延1年終上映！陸片《八佰》首日破5億　多幕亮「青天白日旗」還聽見國歌

▲《八佰》正式上映，首日票房告捷。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北報導

大陸抗日電影《八佰》原定於去年7月上映的，但疑因政治問題突遭撤檔，直到今年8月21日才正式上映，首日票房報捷，突破1.34億元人民幣（約5.7億元新台幣）。對於《八佰》的內容，大陸網友的評價兩極，有的人認為場面浩大逼真，值得一看；但也有人認為楊惠敏送旗的劇情被淡化，相當可惜。

《八佰》上映首日，《ETtoday新聞雲》記者便前往北京的電影院採訪，發現該片的海報被放在顯眼位置，電視牆也持續播放預告片強打。電影院的工作人員也透露，《八佰》周五才上映，一早就有人來買票，周末的預售已超過九成，估計觀影人潮會持續爆滿半個月以上。

▼《八佰》的海報被放在影院顯眼處 。（圖／記者任以芳攝）



《八佰》講述的是1937年淞滬會戰時，國軍謝晉元團長率領八百壯士死守「四行倉庫」抵抗日軍的歷史；同時，女童軍楊惠敏冒著生命危險將國旗送往「四行倉庫」，激勵國軍士氣的過程，也是故事主軸之一。

《ETtoday新聞雲》也採訪了幾名看完電影的觀眾，一名在大陸的台灣觀眾表示，《八佰》的劇情改編令人失望，還是林青霞40多年前演的《八百壯士》更貼近歷史。不過，一名北京的觀眾卻認為，電影內容令人心情激動，好幾幕看得讓人差點哭出來，「當年打鬼子真的不容易！」

大陸網友對《八佰》也有許多討論，但評價十分兩極，有的人認為「電影場面逼真浩大，看完心裡有淡淡的哀傷。」「觀影記得要帶衛生紙，保證男女都落淚。」但也有吐槽「可惜楊惠敏送國旗劇情還是被淡化，連升旗都省略了。」、「劇情沒有貼近真實歷史，刪改太多。」

不過，《八佰》中最受大家關注的，還是「青天白日滿地紅」的中華民國國旗到底有沒有被展示出來？據看完電影的觀眾表示，旗幟雖然沒有在電影中頻繁被展示，但有好幾幕的確都出現了，能看見旗上的「青天白日滿地紅」，且在升旗的那一幕中，竟然還聽見國歌（三民主義，吾黨所宗）的配樂。