色彩占卜／面對此刻恐懼　測試你如何獲得真正的「安全感」？

編按：「色彩占卜」不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特、神奇的分析和建議！

圖、文／蕭郁書

在動盪且快速轉換能量的大環境裡，內在安全感的建立是一個關鍵。過度恐懼會讓人感到受限，若是安全感建立好，會讓你能更為自在的向外延伸自己的能量，活出自己就能感到自由。

你此刻所感受的受限之處？能感到支持與安全感的方法在哪呢？

深呼吸，用心感受最吸引你的那一位。

請繼續往下閱讀...



.

.

.

.

.

.

.

►A抱著愛

受限之處：恐懼不被愛

你獲得安全感的關鍵是「關係」，你很有能力，遇到什麼困難你都能解決，而真正能讓你無所顧忌地出發自立的力量，只是一個能被你信任的人對你說「無論你做什麼決定，我都支持你。」無條件的愛就像吃了定心丸，能讓你充滿勇氣的面對困難的情境。別人能賦予你，你自己也能賦予自身無條件的愛，愛自己的功課要持續做喔～

►B燭光

受限之處：恐懼希望幻滅

蠟燭的光微弱且溫暖，稍微有風就可能熄滅。你的安全感獲得的方式比其他的都難，因為需要靠完全自身的力量，在身處絕望與混亂的同時，接納自身混亂的狀態，有意識地保持內在希望之光，燭光只能照亮當下的路徑，你在黑暗中醒覺的行走，當你每一次回歸內在真實做決定，你就會是安全的，雖然很難，請試著維持內在的希望（燭光），信任一切會有最好的安排。

►Ｃ哭哭雲

受限之處：恐懼無法做自己

此刻你有可能負面情緒過剩、需要哭泣代謝細胞能量，讓一切歸零，才能更公平、客觀的看待情境中的每一個人事物。當你落入無法做自己的情境，你必須重新檢視，是做了什麼決定讓你無法做自己，請即時做調整。負責任的創造讓你能做自己的環境，或是撥空獨處創作，也能協助你在受限感受釋放出來。

►D植物

受限之處：在兩難中犧牲自己委曲求全

你目前內在壓力過大、能量壓縮，可能有時感到無法順利呼吸，請重新回顧自己的初衷、堅定立場、你的根基何在？重新釐清初衷，會讓你內在長出空間，能有成長的方向。需要做任何協調時，你不需要給任何一方難看，只需要有耐心一次次的溝通，這過程絕對很煩，也有可能遇到盧小小的情況，有耐心地一一擊破，共好才會發生。

►E多腳怪

受限之處：恐懼無法活下來

物質條件感到被壓縮，這是需要非常實際的檢視現實面，你應該做些什麼才能讓自己順利活下來。你手上剩下多少資源呢？還需要賺多少錢呢？你有什麼技能更結合得更好呢？為了身體健康，你願意做些什麼調整與付出呢？不要想太多，有不滿之處，想改變現狀，就去做、踏實執行的過程，才能讓你感到安全感。

►Ｆ指針

受限之處：恐懼做錯誤決定，後悔。

你的安全感來自於，貼近內在真實做選擇。在各種方向中搖擺不定，也許每個方向的決定都很難，不確定選哪個方向好，請花時間獨處，安靜下來感受到自己的身體，對於哪種方向身體較為有力量，只要是身體有力量的選擇，就算是受挫了你也能承受、有能量復原並從中成長，請信任身體的選擇。人生誰沒有後悔，就算是正確決定也有可能會後悔的地方，不用太過糾結。

►Ｇ施與受

受限之處：恐懼付出不被接納、被拒絕

你的安全感來自於，信任一切有最好的安排。施與受是平等的，如何在幫助的過程也維護對方的尊嚴，也必須仔細納入考量，敞開心地接納或施予是人世間最美好的事，感謝的能量會在彼此間流轉擴散。當你想助人，若是能更明確的知道對方想被協助的地方、尊重對方想被幫助的時間點，那就會是善的循環。你若是是需要被幫助的一方，請你勇於求救，說清楚需求，實質幫助或心靈支持都好，有些突破困境的點子也許會在講述的過程中出現，總比一個人孤單煎熬好得多。

►H藍水管

受限之處：不被信任、拒絕聆聽

你的安全感來自於，有一個能被信任溝通（能表達又能保持聆聽）的環境。關於溝通與表達，是需要看時機點的。不要衝動的脫口而出，在沒有邀請下情緒性的發言，容易誤傷彼此的關係，即便對方瞭解你有口無心，但還是會為此心存芥蒂，而你也會後悔。相反的，當你在適合的時機點表達，就能散發強大的影響力，讓聆聽的人一同共振，信任與凝聚力才會發生。請有智慧地保持覺察時機點。

►Ｉ黑盒子

受限之處：恐懼黑暗沒有盡頭

你的安全感來自於深刻的自我接納，狀態好與不好，都只是你其中一個真實面向。你此刻人生在不同層面上，面臨重大的改變，在突變發生的等待、面對未知時像是眼前一片黑暗，讓這個轉變自然而然的發生，試著不要抗拒，你需要有耐心的等待，持續關照著每個當下的自己，你會發現黑暗中的自己無比的貼近內在真實，而這些黑暗將會成為你往後活出自己的重要支持力量與養份。對於突變後升級成功的自己，你不期待嘛？