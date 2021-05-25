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「那個杯子要倒下來了！」藝術家的立體壁畫用AR見證碎破的一刻

「唉呀！那裏的杯子要倒下來了！」但是別怕，這四個看似下一刻就會傾倒破裂的相疊茶杯，其實是荷蘭著名街頭藝術家Leon Keer在瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）所繪的最新作品「 破碎」（Shattering）。 看起來處在極度危險平衡情況下的茶杯，每一個杯身都有不同的末日圖像，暗示地球生態的脆弱，以及人生的空虛無常。Leon Keer以大樓的牆面為畫布，創作了巨大且引人注目的立體壁畫，並採用AR技術，讓觀眾可以透過手機，見到這四個茶杯真正破碎的模樣。



Leon Keer是街頭3D藝術創作的佼佼者，他的作品遍布了歐洲、美國、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、紐西蘭和幾個亞洲國家。他可以在任何平坦的表面，以油漆安置活靈活現、躍然紙上的立體畫作。其最新的作品Shattering壁畫，是由四個看起來搖搖欲墜的茶杯組成，它們似乎正定格於於傾倒碎裂的前一秒鐘，看來格外令人心驚...

圖文來源／MY MODERN METLeon Keer

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