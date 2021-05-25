嫩妹慘敗！4星座「喜歡成熟大姐姐」　沒耐性金牛認了：年紀小易爭吵

▲嫩妹跟成熟大姐姐，你比較喜歡誰呢？（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／亞提米斯

俗話說：「幼齒的補眼睛」，很多男人為了自己的視力可以好一點，就拼了命的找年輕美眉談戀愛，但也有許多男人不喜歡太沒想法的女生，特別會愛上比較成熟、比較有知性美的熟女，到底哪些星座男生不愛幼齒喜歡熟女呢？讓我們一同從星座的角度一起來分析看看，到底哪些星座男生談戀愛就是愛找熟女和大姐姐呢！

第4名：牡羊男

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年輕的牡羊男會很喜歡小美眉，但情場打滾越久，反而會越喜歡熟女型的女生。大部份的牡羊男都沒什麼耐心，年紀小的小女生和牡羊男相處久了就容易產生口角或爭吵，處事不夠圓融或忍耐力比較不足的小女生，就很難與牡羊男穩定戀愛。

倒是比較有想法的熟女，很知道怎麼去搞定牡羊男生的幼稚，也明白該怎麼去安撫牡羊男的任性脾氣，愛情上更多的就是平穩的相處，這讓許多牡羊男開始可以去好好的拼工作和事業，也可以說是成功的牡羊男要找個在背後加持他的偉大女性。

第3名：水瓶男

水瓶男容易偏好比較有想法的女生，年輕一點的女生水瓶男並不算是特別喜歡，逢場作戲的機會還滿高的，他們喜歡泡在年輕美眉身邊，但真的要談起「認真的」戀愛，水瓶男反倒不會想找小妹妹，因為水瓶男太清楚，這不是他們要的穩定。

熟女對水瓶男的吸引力比較強，主要是水瓶男就喜歡有個性的女生，太沒特色、只會跟著潮流打扮、滿街都是一樣造型的小妹妹對水瓶男的吸引力是不夠的，很懂得自己要什麼、有點兇的女生反而會讓水瓶男耳目一新非常喜歡。

▲穩定、成熟、高雅的熟女們是天秤男選女朋友的最佳選擇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第2名：天秤男

天秤男是非常有禮貌的男人，在愛情上面很不會拒絕小女生的求歡，但他們很不喜歡一直被凹、一直被要求的感覺，只會慢慢的離這些小女生越來越遠，在愛情裡，天秤男還是會比較喜愛具有成熟思考的大姐姐。

愛情是需要平等互惠的，感情不能只是單方面的付出，對於在情場打滾多年的天秤男來說，愛情只是自己付出會太累，加上他們不太喜歡情緒起伏太大的小女孩，穩定、成熟、高雅的熟女們才會是天秤男選女朋友的最佳選擇。

第1名：金牛男

金牛男對於愛情是很重視品質的，他們不太喜歡一直亂花錢的少女，也不喜歡那種只會叫他們付錢的女生，反倒是女生自己有本事賺點錢，或是對未來非常有自己的看法，都會讓金牛男深深的著迷與喜歡。

除了不想花大錢砸在很會變心的小女生身上，金牛男對於熟女的風韻有特別的喜愛，特別是在身材方面，對於太稚嫩的小女生，金牛男會覺得不夠味，成熟的女性散發出來的肉慾感是讓很多金牛座無法去抵抗的呢！

本文經授權轉自：亞提米斯