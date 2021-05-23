洛杉磯畫家Alec Egan馴化野獸派色彩　化庸俗成斑斕

出生於1984年的洛杉磯 畫家Alec Egan ，有種賦予平凡場景奧賾深韻的能力，透過他厚塗顏料繪法以及穠豔得近乎縟雜的用色裡，那種毫不含蓄扭捏而近似野獸派（Les Fauves）的色彩駕馭，讓生活中枯澀甚至庸俗的室內場景，頓生亮麗氣象。





平凡與混亂之中，賦予物件自顯性與張力

不過Egan畫中歷歷在目的物品和空間，其實建立於憑空臆造的記憶，他看似耽溺在往事溫香，實則為一種戲耍，但Egan顯然熱衷攪和在這股懷舊氛圍中：鄉村風格的碎花沙發，百花爭妍的窗簾、壁紙與地毯……這些緊湊圖騰毫無喘息地加疊在一塊，但爆炸性色彩卻顯出一種趣味平衡效果，它們相互干擾與烘襯，卻不至於吞噬彼此。





Egan的風格，一如舉行其創作個展「亞力克・埃根：八月」（Alec Egan: August）的藝廊Anat Ebgi所描述的，「在Alec Egan一團混亂的作品中，其實存在清晰時刻，他會彰顯和詮釋特定物體，並讓它反覆呈現在不同畫作上，這種重複性讓物件得到自顯性與強度，儘管物件本身平凡無奇。就像一雙襪子、窗台上的盆栽，似乎都能萃取出某種沉鬱厚重的意義。」...

圖文來源／Artnet、Anat Ebgi

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